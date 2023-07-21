英国高球赛首轮三足鼎立 弗利特伍德主场并列领跑

（霍伊莱克综合电）英国高尔夫球公开赛本地时间星期五（7月20日）凌晨结束首轮较量，东道主选手弗利特伍德（Fleetwood）、南非业余球手兰普雷克特（Lamprecht）和阿根廷的格里洛（Grillo）并列第一。

三人都以低于标准杆五杆的66杆成绩取得共同领先。其中力争成为自1992年以来首位在这项比赛夺冠的英格兰选手的弗利特伍德，在最后九洞打出四个“柏蒂”（birdie，比标准杆少一杆），为争夺个人首座大满贯冠军取得好的开始。

比赛在默西赛德郡的皇家利物浦高尔夫俱乐部举行，这里距离弗利特伍德的出生地只有约48公里。对于到场球迷的热烈支持，世界排名第21的弗利特伍德说：“这非常酷，你不能对球迷和他们的支持要求的更多了。他们今天对我太好了。”

身高达2米03的兰普雷克特作为场上的六位业余选手之一，却在大赛中领跑，也令人惊艳。这名业余世界排名第三的选手说：“这太超现实了。很高兴看到我私下付出的大量努力得到了回报，这是我做梦都没想过的。”

世界排名第41的格里洛则在后九洞发挥出色，完成五个“柏蒂”，形成三足鼎立的情况。

九年前在这座球场夺冠的北爱尔兰世界第二好手麦克罗伊（McIlroy）发挥一般，暂时只取得平标准杆的71杆成绩，还要再接再厉，才有望在这项共四轮的比赛中赢得九年来首座大满贯冠军。来自澳大利亚的上届冠军史密斯（Smith）也发挥不佳，成绩是72杆，比标准杆多一杆。