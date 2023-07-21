张帅弃赛风波续燃 对手阿玛丽莎社媒发视频道歉

（布达佩斯综合电）中国球员张帅在匈牙利大奖赛因裁判执法误判，对手毁灭球印，愤而含泪退赛。对手阿玛丽莎·托德（Amarissa Toth）大事庆祝胜利引来口诛笔伐后，在社交媒体发布视频道歉，称自己无意伤害张帅。

匈牙利选手阿玛丽莎是在输掉次轮比赛后发布视频道歉，表示无论是作为个人或球员，她都非常尊重张帅。

她说：“我没有想到自己在WTA的第一场胜利竟然会引起这么大的风暴，我为所发生的一切感到极度的抱歉。

“不论是个人或运动员，我都尊重张帅。我从来没有不尊重或伤害任何人的意图，尤其是对张帅。

“我明白自己不应该在赛后这么庆祝，我为此感到抱歉。当时的比赛让我的情绪太激动了。我全神贯注在网球赛，我也不希望以这样的方式赢得胜利。希望将来我有机会与张帅坐下来谈谈，让她知道我们之间的比赛以这样的形式结束我有多难受。”

张帅与阿玛丽莎的第一盘各胜五局后，张帅一个正手回球压在线上，但边裁却判球出界，即使是主裁判也同样无视球线上的球印，直接把这一分判给阿玛丽莎。就在张帅和她的团队要求见赛事总监，还在理论时，阿玛丽莎竟当着大家的面用脚擦掉球印。

匈牙利大奖赛官方声明引发巨大反响

除了裁判的误判与阿玛丽莎的不当行为，匈牙利大奖赛针对该事件的官方声明也引发巨大反响。声明中说，中国人利用一段误导性视频操纵全世界。

WTA随即发表官方声明，表示对任何形式下的种族主义都会采取零容忍态度，相关事件正在审查并将会得到妥善解决。