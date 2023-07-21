与罗纳尔多“密谈” 马内将加盟利雅得胜利

（伦敦综合电）据英国《镜报》报道，目前效力德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的塞内加尔前锋马内（Mane）在与克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）“秘密交谈”后，很快将加盟沙特阿拉伯球会利雅得胜利（Al-Nassr），与这名葡萄牙球星成为队友。

马内在上个赛季以3510万英镑（约6000万新元）从利物浦（Liverpool）加盟拜仁，取代离队波兰前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）的位置，不过马内在代表球队出战的25场比赛只取得七个进球，效益远不如莱万。

此外，马内也面对伤痛的困扰。他在今年4月球队欧冠赛0比3败给曼市（Man City）后拳打队友萨内（Sane），遭球会内部禁赛。

据法国媒体《队报》披露，马内已经即将加盟利雅得胜利，双方已达成初步协议，只是还没有最后敲定。

马内离开拜仁似乎已经是不可避免的结局，球队主帅图赫尔（Tuchel）本月初评估这名塞内加尔球员时就公开表示他不达标。

他说：“基本上马内的赛季表现无法叫人满意，不如预期。

“他面临着激烈的竞争，与他竞争的有科曼（Coman）和格纳布里（Gnabry），马内面临着艰难的环境。

“球员本身也很清楚，他知道我和球会的看法。让我们继续看吧，足球领域会有一些很疯狂的事发生。归根究底，要取得首发位置不容易，时间会让我们变得更聪明一点。”

这个夏季多名球星加盟利雅得胜利

有报道称，拜仁希望在这个夏天出售马内，利雅得胜利表达了兴趣，不过只愿意出价2000万欧元（约2955万新元），拜仁方面则要求3200万欧元加浮动条款。马内与拜仁的合约将在2025年到期。

在罗纳尔多今年1月加盟利雅得胜利后，这个夏季已经有很多著名球星步他后尘，加盟沙特联赛球会，其中包括本泽马（Benzema）、坎泰（Kante）、菲尔米诺（Firmino）与门迪（Mendy）等。另外利物浦队长亨德森（Henderson）与法比尼奥（Fabinho）预料也会在转会窗关闭之前加入沙特球队。