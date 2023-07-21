韩国羽毛球公开赛 骆建佑闯四强之林

在2022年的伯明翰共运会男单复赛中，黄智勇2比1逆转骆建佑。此役双方再度交手，我国羽球一哥直落两局完成复仇。

我国羽球一哥骆建佑星期五（7月21日）在韩国羽毛球公开赛男单复赛中直落两局，淘汰马来西亚球员黄智勇，挺进半决赛。

两局比分为22比20和21比19，耗时40分钟。

比赛开局双方就剑拔弩张，黄智勇在前半程控制着场上节奏，以11比8进入局间休息。回来后，骆建佑还是展现出了强大实力连得五分，并率先抢到局点。虽然黄智勇成功将比分追至20平，但骆建佑还是连拿两个关键分，赢下第一局。

第二局双方的比分依旧咬得很紧，比赛共出现11次战平的局面，最终，又是骆建佑在关键球处理上准确做出判断，连得三分，最终拿下胜利。

这是骆建佑和黄智勇两人的第二次交手，黄智勇曾在2022年的伯明翰共运会男单复赛中2比1逆转骆建佑，缔造一大冷门。此役双方再度交手，骆建佑迎来了难得的复仇机会。

骆建佑赛后说，去年的失利并没有给他造成太大的压力。“在赛前我就告诉自己，（面对黄智勇）我就专注打好每个回合，争取拿到每一分。这是一场艰苦的比赛，我很高兴能站在胜利的一方。我也会以同样的方式为明天的比赛做准备。”

在本届赛事，骆建佑前两轮先后战胜了马来西亚选手梁俊豪和中国名将赵俊鹏。接下来的半决赛，骆建佑将挑战赛会头号种子奈良冈功大，后者稍早前以21比17、21比18战胜香港选手李卓耀。

两人的比赛将在星期六（22日）下午约1时进行，公众可上世界羽联YouTube频道观看。

戴资颖勇闯半决赛

女单方面，台湾一姐戴资颖以21比17和21比15战胜中国选手张艺曼，挺进女单半决赛。

戴资颖与张艺曼两人都是典型的以进攻为主的风格，虽然二人之前的直接交锋次数不多，但本场比赛双方都没有太多的试探，一上来就直接加快节奏，将比赛带入到了对攻局面。戴资颖在网前的较量中优势凸显，接二连三的假动作让张艺曼频频吃晃，最终以21比17取得开门红。

次局，两人都在竭尽全力创造机会得分，但在关键球的处理上，戴资颖显得更为老道，在比赛中程过后逐渐拉开分差，最终以21比15锁定胜局。

其他赛场，来自韩国的女单二号种子安洗莹两局轻取同僚申玉静，比分为21比7和21比6；日本名将山口茜与韩国选手金佳恩经过三局的较量，最终以21比17、19比21和21比12取胜；男单丹麦好手安东森以21比11、10比21和21比18淘汰赛会六号种子西本拳太，均顺利闯进半决赛。