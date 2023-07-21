菲律宾女足世杯首秀不敌瑞士 西班牙轻取哥斯达黎加

世界排名第六和第七的西班牙及加拿大都射失了一个罚球，不过最终结果大不同。东南亚代表菲律宾在世界杯首秀奋战败北，另一支首次参赛的东南亚代表越南则将在星期六早上挑战世界冠军美国。

（惠灵顿综合电）西班牙星期五（7月21日）在女足世界杯C组首场小组赛七分钟内三次进球，以3比0轻取哥斯达黎加，取得开门红。东京奥运冠军加拿大罚球被扑，意外地和尼日利亚互交白卷。首次亮相的东南亚代表菲律宾则0比2不敌瑞士。

面对实力较弱的哥斯达黎加，世界排名第六的西班牙全场竟然有多达45脚射门，刷新女子世界杯纪录。在这一天迎来26岁生日的哥斯达黎加门将丹妮拉·索莱拉（Daniela Solera）成为场上最忙的人，一共做出了九次扑救。

西班牙在第21分钟依靠对手后卫瓦莱里亚·德尔·坎波（Valeria del Campo）的乌龙球领先。巴塞罗那（Barcelona）中场艾塔纳·邦马蒂（Aitana Bonmati）和皇家马德里（Real Madrid）前锋埃丝特·冈萨雷斯（Esther Gonzalez）接着乘胜追击，在第23和第27分钟连续进球。

西班牙六分钟后得到罚球，队史第一射脚珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）的射门被丹妮拉神勇扑出，但没有影响球队的胜果。

传奇前锋罚球被扑 加拿大遭尼日利亚逼平

尼日利亚门将奇亚马卡·纳多齐扑出加拿大前锋克里斯汀·辛克莱的罚球，成为球队得分功臣。（法新社）

尼日利亚门将奇亚马卡·纳多齐（Chiamaka Nnadozie）也在B组首战的第50分钟，将加拿大40岁传奇前锋克里斯汀·辛克莱（Christine Sinclair）的罚球拒于门外，帮助在B组世界排名最低（第40位）的尼日利亚队0比0逼平世界第七的加拿大。克里斯汀也未能成为首位在六届世界杯中进球的球员。

虽然尼日利亚中场黛博拉·阿比奥顿（Deborah Abiodun）在下半场补时阶段因抢球时凶狠踩踏对手小腿，成为本届首位染红的球员，但无阻球队拿下一分。

“美国味”十足的东南亚代表菲律宾则在万众瞩目中上演世界杯首秀。不过她们难敌实力更强的瑞士，最终在A组小组赛两球落败。

菲律宾23位球员中的22人都是出生在海外，拥有菲律宾血统的混血儿，其中18人出生在女足实力最强的美国。菲律宾球探在10多年前积极考察海外苗子并招揽这些球员效力菲律宾国家队，奠定了目前的球队基础。

菲律宾进球判越位无效 另一东南亚代表越南挑战美国

菲律宾差点在第15分钟首开记录。前锋卡特里娜·吉卢（Katrina Guillou）接到队友长传将球送入网窝，但因越位在先无效。

瑞士过后全面掌控场上局面，并在上半场结束前通过巴黎圣日耳曼（PSG）前锋拉莫纳·巴赫曼（Ramona Bachmann）的罚球取得领先。中场塞雷娜·皮乌贝尔（Seraina Piubel）在第64分钟通过门前补射，为瑞士锁定胜局。

塞雷娜·皮乌贝尔（中）为瑞士扩大领先优势后兴奋庆祝，和落寞的菲律宾队员形成对比。（路透社）

菲律宾主帅斯塔西奇（Stajcic）赛后说：“毫无疑问，瑞士队是支更好的球队。不过我真的对我们的表现感到骄傲，我认为我们展现出了竞争力。来到这个水平的比赛，和这些欧洲选手交锋及这样的队伍交锋，是很不可思议的。”

东南亚另一支代表越南也将在本地时间星期六（22日）早上9时亮相，在E组挑战要争取三连冠的美国，相信是螳臂当车，只能输少当赢。