自由球绝杀助迈阿密国际取胜 梅西上演完美首秀

(迈阿密综合电）万众期待的梅西（Messi）迈阿密国际（Inter Miami）首秀在本地时间星期六（7月22日）上午上演，而这名阿根廷球星也没有令人失望，替补攻入完美自由球，助新东家以2比1绝杀墨西哥球队蓝十字（Cruz Azul）。

尽管这只是联盟杯小组赛，但因为是梅西赴美后的处子秀，因此比赛不仅爆满，还吸引了一众大牌捧场，其中就包括NBA球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）、前阿根廷球星兼梅西好友阿圭罗（Aguero），即便是身怀六甲的网球明星塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）都挺着大肚子出席比赛。

梅西赴美后首秀吸引了一众大牌捧场，其中就包括NBA球星勒布朗·詹姆斯（最高者）、名媛金·卡戴珊（前排白衣者）和身怀六甲的网球明星塞雷娜·威廉姆斯（金·卡戴珊旁边）。（法新社）

由于只参与了新东家的三次完整训练，梅西本仗并未首发，但迈阿密国际还是凭着翼锋泰勒（Taylor）在上半场结束前一分钟的进球首开记录。

下半场第10分钟，梅西终于在千呼万唤之下与前巴塞罗那（Barcelona）队友布斯克茨（Busquets）一同替补登场。梅西上场后屡次造险，让主队球迷兴奋不已。

不过，蓝十字球员安图纳（Antuna）在第65分钟进攻得手，让两队重返平行线上。

但就在完场前补时第四分钟，梅西为迈阿密国际争取到了一个位置不错的自由球，他亲自主罚，以一记漂亮的射门直接轰破对手龙门，助球队以2比1获得最后胜利。

迈阿密国际之前近11场联赛不胜，目前在美国职业大联盟东区排名垫底。

梅西：这场胜利有助提高球队士气

梅西在赛后接受ESPN采访时说：“我知道这是我们最后的机会。我只是像平时那样尝试（帮助球队），幸好门将没碰到球。”

“对于这支球队来说，取得胜利非常重要，因为我们在联盟中的位置并不好。我知道这是另一项赛事，但这场胜利有助于提高我们的士气。”