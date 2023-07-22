美国好手哈曼五杆领先 有望夺英国高球赛桂冠

（霍伊莱克综合电）美国好手哈曼（Harman）在本地时间星期六（7月22日）凌晨结束的英国高尔夫球公开赛第二轮比赛建立五杆的领先优势，很有希望夺下冠军。

哈曼在这轮比赛打出低于标准杆六杆的65杆出色表现，两轮总成绩低于标准杆10杆，领先排名第二的英格兰球手弗利特伍德（Fleetwood）五杆。

根据统计，36岁的哈曼是过去40年来高球大满贯比赛中，第九位在比赛过半程时取得五杆或以上优势的球员。过去八位选手最后都成功夺冠。

另一个好预兆是，过去两届在皇家利物浦高球场举行的英国公开赛中，美国名将“老虎”伍兹（Woods，2006年）和北爱尔兰好手麦克罗伊（McIlroy，2014年）夺冠的时候，前两轮的杆数和哈曼如今累积的132杆一样。

哈曼说：“过去几天我的推杆状态好得发烫，在周末（的比赛）我也要尝试延续这个势头。”

首日领先球员表现滑坡

弗利特伍德在本轮只能打出平标准杆的71杆，另两位首日和他并列领先的球员表现更是大滑坡。南非业余球手兰普雷克特（Lamprecht）失误连连，第二轮成绩是79杆，险些被淘汰。阿根廷的格里洛（Grillo）则打出74杆，暂时并列第七。

赛前夺冠热门之一的麦克罗伊目前落后哈曼九杆，和14位选手并列第11位，不过他不愿就此屈服。“我虽然落后九杆，但我不认为在周末两天的比赛中，我和领头羊之间会隔了很多球员。”

“现在，情况还不至于完全不在我的掌握中。与此同时，如果我能在下一轮比赛取得低于标准杆三杆到五杆的成绩，迎接星期天（7月23日）最后一轮的比赛，我认为我还是有很大的机会。”