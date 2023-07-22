韩国赛落后八分逆转头号种子 骆建佑决赛战安东森

骆建佑在前年年底拿下世界锦标赛冠军后还未夺冠。他在去年的印度公开赛和东南亚运动会及今年的亚锦赛三获亚军。安东森同样近三次决赛都落败，就看两人谁能取得阔别许久的冠军。

我国头号羽毛球男单骆建佑星期六（7月22日）下午在韩国羽毛球公开赛半决赛克服一度落后八分的劣势，经过三局激战逆转赛会头号种子日本的奈良冈功大，首次参加这项赛事就闯入决赛，将和丹麦好手安东森争冠。

作为赛会四号种子的骆建佑，之前对奈良冈功大保持交手两战全胜的成绩。骆建佑的强项是犀利的劈杀和快攻，而奈良冈功大则以防守著称。这场比赛两人可说是各打了半场好球，奈良冈功大在前半段多次通过网前球得分，加上骆建佑略显着急，在快攻中出现数次失误，奈良冈功大21比18拿下首局。

两人在第二局初段4比4打平后，骆建佑又失误连连，让对手连拿八分，陷入4比12的困境。不过他在间歇回来后迅速调整节奏和心态，连续通过劈杀追分，步步紧逼，在16比15反超后又连续得分，以21比16拿下第二局。

因常打三局和多拍相当难缠，有“大磨王”称号的奈良冈功大在决胜局反而失去稳定性，多次回球或杀球出界。骆建佑趁胜追击，没有给对手太多机会，在4比3领先后就一路保持优势，以21比15完成逆转。

和安东森争破冠军荒

骆建佑在赛后简短地说：“很开心能进入决赛，我会继续努力，全力以赴。”对于次局上演的逆转，他似乎没有想太多，回应说：“我只是专注在回击每一球。”

骆建佑的决赛对手将是丹麦的安东森。上个月在新加坡公开赛取得亚军的安东森，在另一场半决赛以21比16、24比22拿下三号种子中国的石宇奇。

骆建佑上次夺冠是在2021年年底登顶世锦赛之时，安东森则是在2021年5月初的欧锦赛最后一次摘冠，距离现在都已有一段时间。两人都在过后三闯决赛但败北，因此这是他们打破冠军荒的好机会。双方之前交锋各胜一场。

安东森之前在新加坡公开赛决赛输给印度尼西亚好手金廷，获得亚军。（法新社）

安洗莹争主场卫冕女单 对决戴资颖

女单半决赛继新加坡公开赛后，再次由世界前四的“F4”包办。头号种子日本的山口茜过去几天都经历三局激战，来到半决赛似乎状态不佳。四号种子台湾名将戴资颖打出漂亮一仗，以21比17、21比19获胜。

二号种子的主场宠儿安洗莹和三号种子中国的奥运冠军陈雨菲连续两站半决赛碰头，安洗莹最后以15比21、21比8、24比22翻盘成功，报回上个月印度尼西亚公开赛落败的一箭之仇，将在决赛争取卫冕。

安洗莹在和戴资颖的交手记录中保持六胜两负优势，包括在最近的苏迪曼杯混合团体赛和新加坡公开赛取得二连胜。

安洗莹在今年的新加坡公开赛半决赛，直落两局拿下戴资颖。（海峡时报）

韩国也在女双报捷，世界第三的金昭映／孔熙容闯入决赛，挑战世界第一的中国组合陈清晨／贾一凡。不过韩国男双姜敏赫／徐承宰则痛失好局，在首局取胜和决胜局前半段领先的情况下，被头号种子印尼的阿尔菲安／阿迪安托逆转，比分是21比17、16比21、18比21。印尼组合将和印度“双塔”兰基雷迪／谢提争冠。中国则包办混双决赛两个席位，对阵双方是冯彦哲／黄东萍和蒋振邦／魏雅欣。

各项决赛将在本地时间星期天（7月23日）上午10时开打，先上演混双决赛。骆建佑对安东森的比赛排在第四场，预计在下午1时前后进行。比赛将通过SPOTV、优酷体育等平台直播。