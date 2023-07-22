日本5比0痛宰赞比亚 抢走美国女足风头

（奥克兰综合电）同样是对垒首次参赛的球队，日本在星期六（7月22日）举行的2023年女足世界杯C组首轮小组赛以5比0痛宰赞比亚，可以说完全抢走了稍早前以3比0轻取越南的卫冕冠军美国的风头。

面对世界杯“菜鸟”赞比亚，赛前传出得不到国内支持、差点购买不了女足世界杯转播权的2011年冠军日本女足，一开场就火力全开，在宫泽日向于第43分钟首开记录前就已踢出两个被对方门将扑出的威胁性射门；一个射门击中门柱和一个因越位被录像助理裁判（VAR）宣判无效的进球。

第21分钟被判越位的田中美南在第49分钟遭遇相同命运，但皇天不负有心人，她终于在第55分钟进攻得手。

日本超越西班牙登C组榜首

出生泰国的田中美南在第62分钟助攻宫泽日向梅开二度。随着比赛的推进，日本越踢越得心应手。第71分钟，远藤纯单刀破门。完场补时第九分钟，赞比亚门将穆松达（Musonda）因在禁区内绊倒植木理子而领到第二张黄卡、被驱逐出场，并送给了日本一个罚球。

植木理子亲自主罚，虽被替补上场的赞比亚门将萨卡拉（Sakala）英勇扑出，但裁判稍后以后者犯规为由，给了日本多一次罚球机会。植木理子这次不负众望，成功进球，助日本收获了一场酣畅淋漓的5比0大胜，超越前一天以3比0大胜哥斯达黎加的西班牙，登上C组榜首。

美国女足翼锋索菲亚·史密斯（左）在其世界杯首秀中大放异彩，为球队贡献两个进球和一次助攻。（法新社）

美国队没把握好机会

被公认为世界最强女子足球队的四届世界杯冠军美国虽以3比0轻取越南，但这绝对不是她们的最佳表现。

正处于新旧更替阶段的美国本仗首发阵容中出现了六个新面孔，她们在实力上碾压越南，担任左翼的新面孔之一的索菲亚·史密斯（Sofia Smith）在第14分钟先声夺人。

第44分钟，为美国出场过200场比赛的亚力克斯·摩根（Alex Morgan）踢失罚球让人意外，但索菲亚在上半场伤停补时第七分钟梅开二度，助美国将领先优势扩大至2比0。

根据比赛数据，美国与越南本仗的攻门次数为28对0，美国可说是占据了压倒性优势，却必须等到第77分钟才取得第三个进球。索菲亚这次化身为助攻者，助攻中场琳赛·霍兰（Lindsey Horan）进球。

自此之后，美国便再无建树。美国女足主帅安多诺夫斯基（Andonovski）认为，没能更好地把握机会是球队本仗美中不足的地方。

他说：“我们创造了机会，获得了罚球，显然拥有足够的机会可以攻入更多的球。”

英格拉1比0险胜海地

夺冠热门之一的英格兰女足对垒首次参赛的海地，前者利用罚球在第29分钟取得突破，取得本届世界杯的开门红。

日本、美国和英格兰的下一轮对手分别是哥斯达黎加、荷兰和丹麦。

