红魔新队长立功 热身赛击败炮兵

（纽约综合电）新任队长布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）与桑乔（Sancho）立功，“红魔”曼联（Manchester United）在美国时间星期六（7月22日）的季前友谊赛击败“炮兵”阿申纳（Arsenal）。

这场比赛，两队在上半场真刀真枪战斗，两个进球都出自首45分钟的比赛。到了下半场，两队都大面积更换球员，比赛的节奏也因此慢了下来。

红魔从意甲球会国际米兰（ Inter Milan）签下的门将奥纳纳（Onana）虽然随队到美国参加季前巡回赛，但并没有在这场比赛中亮相。希顿（Heaton）负责为红魔把关，而布鲁诺·费尔南德斯则戴上了队长袖标。

值得一提的是，为了让球员在来临赛季进入状态，两队几乎是动用了所有能用的球员，而18岁的曼联中场球员迈努（Mainoo）表现出色，这名红魔足球学院出生的球员赢得了队长布鲁诺·费尔南德斯的表扬。

正是迈努在球赛第29分钟的传球，让布鲁诺·费尔南德斯为红魔破门。

布鲁诺：迈努控球与韧性强 能防也能攻

这名葡萄牙队长说：“老实说，迈努是名优秀的球员，他表现出了很强的韧性，这是大家都看到的。他有很强的控球能力，能防守也能进攻。他还很年轻，不过我们已经看到他光明的未来，希望他能获得更多上场时间。”

在布鲁诺·费尔南德斯拔下头筹后，桑乔在球赛第37分钟单刀突入禁区，为红魔攻入第二个进球。

有趣的是，这场热身赛红魔虽然以2比0胜出，不过两队赛前已经达成协议，不论赛果如何，都须进行一场点球大战，结果曼联在这场点球大战5比3再次击败阿申纳。