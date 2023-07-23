多支女足强队状态低迷 法国遭逼和瑞典险胜

已亮相的强队挪威和加拿大此前都丢分，世界冠军美国和欧洲冠军英格兰虽然取胜，但表现难言出色。星期天上阵的法国则破门乏术，瑞典也被吓了一身冷汗。

本届女足世界杯开赛至今，多支强队显然未达最佳状态。在星期天（7月23日）进行的第四天比赛中，世界排名第五的法国意外被世界第43的牙买加0比0逼平，让后者拿下历来世界杯的第一分。上届季军瑞典在落后的情况下，在临尾才2比1绝杀南非。

法国主帅勒纳尔（Renard）去年带领沙特阿拉伯在男足世界杯首轮小组赛踢出2比1，战胜最后夺冠的阿根廷，爆出大冷门。但他八个月后转战女足世界杯的首场比赛，或许会感受到当时阿根廷久攻不下的痛苦。

法国主帅勒纳尔（左）在场边，对将要替补上场的中场肯萨·戴丽进行指导。（法新社）

法国在这场F组小组赛表现慢热，多数攻势集中在上下半场尾声，但都无法攻破牙买加的防线。他们全场的最佳机会出现在第90分钟，6月赢得法甲联赛金靴的巴黎圣日耳曼（PSG）前锋卡蒂蒂托·迪亚尼（Kadidiatou Diani）接到队友传中，头球打在横梁上弹出。

两分钟后牙买加队长兼曼市（Manchester City）前锋哈蒂嘉·肖（Khadija Shaw）因犯规领到第二张黄卡被罚下，但10人作战的牙买加成功顶住法国接下来的狂攻，在上届首次参赛三场小组赛并全败丢12球后，首次保持不丢球及摘得历来第一分。

阿申纳后卫头球绝杀 助瑞典逆转胜南非

阿曼达·伊莱斯泰特（13号）头球破门后，和队友兴奋庆祝。（法新社）

世界排名第三的瑞典也在G组小组赛中遭遇险情。他们对垒小组纸面实力最弱、排名第54的南非，原本备受看好取得开门红，但南非却在这场雨战的第48分钟先打破僵局。

前锋腾比·卡特拉娜（Thembi Kgatlana）高速超越对手得球，接着扣过对手后的射门，却被门将扑出。队友希尔达·麦嘉雅（Hildah Magaia）拍马赶到，将球撞入网中。

巴塞罗那（Barcelona）前锋弗里多丽娜·罗尔福（Fridolina Rolfo）在17分钟后接到切尔西（Chelsea）右边锋瑞廷·卡内吕德（Johanna Kaneryd）的传中，终于为瑞典扳平比分。阿申纳（Arsenal）新援后卫阿曼达·伊莱斯泰特（Amanda Ilestedt）在比赛进入补时阶段前，通过角球头球得分，好不容易助瑞典拿下三分。

阿曼达赛后说：“南非让我们踢得艰难，不过随着比赛的进行，我们表现得越来越好，特别是在下半场。能够取得开门红才是最重要的。”

荷兰一球小胜葡萄牙

荷兰球员在比赛哨声响起后激动庆祝。（法新社）

只有在E组的上届亚军荷兰表现还算合格。她们和瑞典一样，凭借效力于国际米兰（Inter Milan）的后卫斯蒂芬妮·范德格拉特（Stefanie van der Gragt）在第13分钟利用角球头球破门，以1比0获胜。

边裁起初认定荷兰的曼市中场吉尔·罗尔德（Jill Roord）在门前越位位置干扰进球。不过回看视频助理裁判（VAR）画面可发现，罗尔德实际上躲开了球，主裁判最后判定进球有效。

葡萄牙男足虽然是世界杯常客，但女足却是第一次参赛。荷兰防守出色，直到第82分钟才让葡萄牙录得首次射门。不过荷兰在下半场也明显放慢节奏，似乎是要保留体力，为星期四（27日）的第二轮小组赛力拼美国。这场比赛将重演上届决赛，美国当时以2比0战胜荷兰，成功卫冕。