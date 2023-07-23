我国三将闯击剑世锦赛64强 夫妻携新生儿参赛成焦点

在意大利米兰举行的世界击剑锦标赛首两日比赛中，我国共有三位选手闯入64强。在比赛尚未决出冠军之际，我国重剑夫妻档李文豪和林佇凌的四个月大儿子，成为场外另类“焦点”。

我国这次共有23位选手参加比赛。对30岁的林佇凌来说，本届赛事别具意义，因为这是她产后的首场比赛。她的四个月大儿子李展綸也在场“观战”，吸引不少目光。

林佇凌受访时说，由于她和36岁的丈夫李文豪都代表我国参加世锦赛，家里没人照顾孩子，因此他们决定带孩子一起来到米兰，并得到总会的支持，为他们特别安排航班和住宿。主办单位也允许他们带孩子自由出入赛场，而宝宝也很听话，在公共场合没什么哭闹。

When both of you and your partner are epee fencers and need to compete at the World Championships, how can you take care of your baby? Just bring the baby to the venue👶🤺 Meet Lee and Lim, a couple epee fencers competing in Milan. #fencingisforlife #fencingworldchampionships #milan2023 #fencing #epee 🎥ICARUS Posted by FIE - International Fencing Federation on Saturday, July 22, 2023

她说：“大家都很欢迎他，他就像现场的小明星。大家看到后都说‘很可爱’，问他的名字。起初我们本来挺担心会造成不便，但幸好大家都很支持。他也给了我额外的动力。”

林佇凌曾在2019年东南亚运动会为我国赢得一银一铜，并在2020年和李文豪结婚。不过她在婚前体检时发现到自己体内有催乳素瘤，虽然这是良性肿瘤，但可能导致不孕。她在医生的建议下暂别赛场，直到去年催乳素水平稳定下来才回归比赛，过后又传来怀孕的喜讯。

世锦赛的个人项目都有近200位选手参赛，男子重剑赛更多达249位选手。除了前16位顶尖选手外，其余选手必须经过五到六场小组循环赛，及一到三场淘汰赛，才能晋级日后开打的64强赛。

可丽雅、黄颉歆、阿米塔晋级64强

林佇凌和李文豪分别在星期六（7月22日）和星期天（23日）的女子及男子个人重剑赛通过小组赛考验，但在接下来的淘汰赛落马，未能晋级64强。

今年东运会女子花剑个人赛金牌得主黄颉歆在世锦赛小组赛表现出色，以五胜一负的成绩直接晋级64强。（海峡时报）

经过两天的比赛，成功闯入64强的选手是女子重剑的可丽雅、女子花剑的黄颉歆及阿米塔。在今年东运会个人赛夺金的黄颉歆表现出色，在小组赛取得五胜一负，排在参加小组赛的113位选手中的第14位，同日不必再进行淘汰赛，直接晋级64强。6月在亚洲锦标赛为我国夺得历史性个人花剑铜牌的阿米塔也成功跻身64强。