亚洲行状况频频 热刺新帅期待与狮城水手较劲

从被迫更换对手到上一场热身赛取消，英超球队“热刺”托特纳姆（Tottenham）今夏的亚洲之行可谓状况频频，所以新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）表示，非常期待星期三（7月26日）在新加坡国家体育场对阵上季新加坡超级联赛亚军球队狮城水手（Lion City Sailors）的比赛。

热刺本周三原本应该对上由前热刺主帅莫里尼奥（Mourinho）率领的意甲球队罗马（Roma），但鉴于后者在新加坡站后的韩国之旅计划生变，他们最终决定不来亚洲，因此新加坡赛事主办方邀请狮城水手顶上。

更不幸的是，热刺原定于星期天（23日）在曼谷对垒英超同袍莱斯特（Leicester）的季前热身赛也因为当地下起豪雨被迫取消。

波斯特科格鲁星期一（24日）现身由长期合作伙伴新加坡友邦保险（AIA Singapore）于泛太平洋酒店举办的记者会上说：“很遗憾，我们昨天的比赛取消了。新加坡是我们亚洲行的最后一站，球员们都很努力备战，所以我们期待能踢出一场好球，希望现场会有很多球迷。”

曾在多国执教 获益良多

与热刺的前几名主帅如孔特（Conte）和莫里尼奥相比，波斯特科格鲁的名字显然不够响亮，但这名英超历来首名澳大利亚籍主帅却认为，曾在多国执教让他获益良多。

他说：“在多个不同国家和文化下工作让我了解到，每个人虽有不同的成长环境和价值观，但那并不代表我们不能共同创造一些特别的东西。当你拥有这方面的经验，这使你的阅历更丰富。”

在过档热刺之前，波斯特科格鲁协助苏格兰超级联赛球队凯尔特人（Celtics）连续两年夺得联赛冠军。更早之前，他则执教过日甲球队横滨水手（Yokohama Marinos）、澳洲国家足球队和多支澳洲国内联赛球队。

谈到自己和热刺下赛季的挑战，波斯特科格鲁则说：“不论在澳洲、日本还是苏格兰，上任一开始所面对的挑战都一样，当然热刺的规模比我之前教过的球会要大。

“像我们这般地位的球队来说，我们应该每年都有欧战任务，所以今年无缘欧战确实令人失望，我们必须让球队重回原来的位置。”

谈到阵容，波斯特科格鲁则说：“不论是引进还是出售球员，我们显然还有很多工作要做，但在我们为此努力的同时，我们也专注于现在和我们一起工作的球员，为我们想要踢出的足球风格奠定基础。”

热刺目前只引进了中场麦迪逊（Maddison）、所罗门（Solomon）和门将维卡里奥（Vicario），离队则只有中场温克斯（Winks）。