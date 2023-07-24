孙兴慜抵新首日与球迷欢聚 期待本周热身赛

在热刺效力的孙兴慜抵达我国当天就现身品牌活动，他很高兴能在现场见到这么多亚洲球迷，并说新加坡是他很喜欢拜访的国家之一。

韩国足球明星孙兴慜星期一（7月24日）抵达新加坡的第一天就与球迷见面，他对现场许多球迷到场支持感到开心，也非常期待星期三（26日）在我国进行的季前热身赛。

“热刺”托特纳姆（Tottenham）全队星期一凌晨抵达我国，孙兴慜和巴西队友理查利森（Richarlison）于下午1时45分左右出席在爱雍·乌节（ION Orchard）举行的行李箱品牌TUMI的商业活动，他们除了为品牌造势，还与现场嘉宾玩游戏、签名和拍照。

距离上次孙兴慜来新加坡踢球已有四年，当时他在2019年随热刺参加国际冠军杯（ICC），对垒意甲球队尤文图斯（Juventus）。这次，他们将在季前热身赛对垒新加坡超级联赛球队狮城水手，比赛星期三在国家体育场举行。

孙兴慜（右）和队友理查德森作为对手，分别与现场嘉宾搭档进行小游戏。（邝启聪摄）

孙兴慜与本地媒体结束简单的视频录制后，在舞台上接受司仪的采访时说：“谢谢你们邀请我到这里，很高兴见到大家，今天是难忘的一天。我没想到这么多人会过来，我很开心。”

孙兴慜：很开心见到亚洲球迷

对于再次来到狮城比赛，孙兴慜非常清楚记得自己在2019年来过，并表示很开心有机会能见到亚洲球迷。

“很高兴能够回来，新加坡是其中一个我很喜欢的国家，上次来是四年前，我很高兴能回来见到大家，感觉很棒。很多球迷是我们平时见不到的，我们在欧洲踢球，对其他地区的球迷来说有时差，我们很感激他们在世界各地支持我们，尤其是在亚洲，希望这是一个成功的赛季。”

31岁的孙兴慜是名副其实的亚洲球王，他今年4月成为历史上首位在英超攻入100个进球的亚洲球员。略微遗憾的是，孙兴慜未能像日本球员中田英寿和香川真司，以及韩国球员朴智星一样，拿到过五大联赛冠军，尽管如此，他在英超留下的浓墨重彩足以让他成为亚洲足球第一人。他在2022年与埃及射脚萨拉赫（Salah）一起荣膺英超金靴荣耀，这是五大联赛历史上，首次有亚洲球员获得金靴奖。

托特纳姆是这次新加坡足球嘉年华（7月26日至8月2日）期间参赛的其中一支球队，其他球队利物浦（Liverpool）、莱斯特（Leicester）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）会在本周陆续抵达。