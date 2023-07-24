德国女足世界杯送摩洛哥六个光蛋 巴西痛宰巴拿马

两支夺冠热门球队德国与巴西皆在本届女足世界杯打响首炮，前者以6比0血洗摩洛哥，后者则以4比0痛宰巴拿马，双双跃升至小组榜首。

她们或许是首支闯入女足世界杯决赛圈且少数获国家支持的阿拉伯女子足球队，但在星期一（7月24日）的世界杯首秀中，摩洛哥却惨遭德国以6比0血洗。

摩洛哥男足在去年的卡塔尔世界杯大放异彩，成为首支杀进八强的非洲与阿拉伯国家球队，而这还得感谢他们热爱足球的国王穆罕默德六世。

穆罕默德六世近年来在国内大力发展足球，从成立培养男女足球员的足球学院到建造顶级球场，所以受益的不仅仅是摩洛哥男足，女足也在去年的非洲杯首夺亚军，并凭此成绩获得首次站上世界杯舞台的机会。

摩洛哥送二乌龙球

摩洛哥女足在接连送上乌龙球后，难掩失望之情。（路透社）

但令人意想不到的是，她们竟在星期一的女足世界杯H组首场小组赛中惨吞六个光蛋，甚至送上了两个乌龙球。

面对德国的施压，摩洛哥门将卡迪贾·娥丽米奇（Khadija Er-Rmichi）判断失误，让德国队长亚历山德拉·波普（Alexandra Popp）在第11分钟轻松破门，建立1比0的优势。第39分钟，亚历山德拉再有斩获。摩洛哥试着重整旗鼓，却在下半场开赛不到一分钟被另一名德国球员克拉拉·布尔（Klara Buehl）攻破龙门。

随着比赛的推进，摩洛哥的情况非但没有改善，还变本加厉，在中卫哈纳内·艾尔哈吉（Hanane Ait El Haj）于第54分钟上演乌龙宴后，门将的又一次失误使另一名中卫耶斯敏·姆拉贝特（Yasmin Mrabet）在第79分钟将球顶入自家龙门。

正赛最后一分钟，德国的莉娅·许勒尔（Lea Schüller）再下一城，将比分锁定为6比0，这也是本届女足世界杯迄今为止的最大分差。

巴西翼锋爱丽是首名‘戴帽’球员

巴西翼锋爱丽（右）在进球后与队友一起跳舞庆祝。这名巴西17号球员也是本届世界杯首名上演帽子戏法的球员。（法新社）

力争首座世界杯冠军的巴西女足也在首场小组赛中大开杀戒，以4比0轻取巴拿马。

现年28岁的巴西翼锋爱丽·博尔格斯（Ary Borges）是全场最闪耀的球员，她在第19、第39和第70分钟进球，是本届世界杯首名上演帽子戏法的球员。

前锋比娅·萨内拉托（Bia Zaneratto）在第48分钟为巴西攻入的第三个进球，也来自于爱丽的助攻。

第75分钟，爱丽功成身退，顶替她上场的是巴西传奇女将玛塔（Marta）。玛塔曾六夺世界最佳女子足球员殊荣，这也是现年37岁的她第六次征战世界杯，她的出场引来了现场观众的热烈掌声。

上届止步于复赛的意大利则凭借替补球员克里斯蒂亚娜·吉雷莉（Cristiana Girelli）在第87分钟的进球，以1比0险胜阿根廷。

阿根廷男足刚在去年底捧起大力神杯，但其女足却还在等待她们在世界杯历史上的首场胜利。

