希拉尔为姆巴佩报价3亿欧元 PSG授权双方洽谈

（巴黎综合电）据知情人士爆料，沙特阿拉伯球会希拉尔（Al-Hilal）为法国球星姆巴佩（Mbappe）向巴黎圣日耳曼（PSG）提出3亿欧元（约4亿4200万新元）的报价。根据法新社的报道，这支法甲豪门球队也已经授权姆巴佩与对方展开接触洽商。

24岁姆巴佩与PSG的合约进入最后一年，他已表态不会行使一年的续约选项，PSG下达了不续约就在今夏离队的死令。

姆巴佩不续约，并执意完成合约的最后一年已经让他与球会的关系闹僵，甚至出动法国总统马克龙，称将尽其所能，让这名法国最具才华的球星继续留在巴黎。不过，两者之间的关系并不见改善，PSG甚至将他摒除在本次的季前亚洲巡回赛名单外。

希拉尔这个夏季转会窗已经从英超球队签下了库利巴利（Koulibaly）与内维斯（Neves）。

消息披露，希拉尔这支利雅得球会已经向PSG正式提出书面报价，不过即使希拉尔想买，PSG想卖，这笔交易最终是否能落实，还是得看姆巴佩本人，这名球星由始至终都不曾表态想转战沙特联赛。

消息说：“该书面报价也要求与姆巴佩接洽，PSG已经答应让他们直接与姆巴佩接触。”

媒体也报道，除了希拉尔这支沙特球会，西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）也对这名法国球星有浓厚的兴趣。PSG甚至认为，双方已经达成协议，在姆巴佩完成最后一年的合约后，明年将加盟皇马。

除了希拉尔与皇马，其他对姆巴佩感兴趣的还包括曼联（Man Utd）、国际米兰（Inter Milan）与托特纳姆（Tottenham）。