英国首名百万足球员 弗朗西斯逝世

（伦敦法新电）英国足坛史上首名身价过百万英镑的球员特雷弗·弗朗西斯（Trevor Francis），因心脏病突发离世。

特雷弗·弗朗西斯的家庭发言人在星期一（7月24日）发布这项不幸消息。

与当今转会市场球员动辄数千万甚至过亿的转会费比较，100万英镑转会费不过是沧海一粟，不过当弗朗西斯在1979年2月从伯明翰（Birmingham）以过百万英镑的转会费加盟诺丁汉森林（Nottingham Forest），对当时的足坛来说是个天文数字。

弗朗西斯曾经52次代表英格兰国家队出战国际赛事，并攻入12个进球。退役后的执教生涯，他在带领设菲尔德星期三（Sheffield Wednesday）与伯明翰时也取得不俗的战绩。

该家庭发言人说：“他今早在西班牙因为心脏病突发逝世。”

弗朗西斯是在1970年，16岁时代表伯明翰完成职业生涯的处子秀，并有一鸣惊人的表现，被誉为“超级男孩”，与进球大师吉米·格里夫斯（Jimmy Greaves）和丹尼斯·劳（Denis Law）齐名。

1979年，诺丁汉森林以创英格兰转会费纪录的115万英镑（约196万新元）将他签入球队，这笔转会费比之前的纪录超出多过一倍。当时的领队为了减轻弗朗西斯的压力，对外宣称转会费为99万9999英镑。

弗朗西斯在2019年接受《卫报》采访时说，转会费一直是他职业生涯的讨论焦点。

他说：“我为诺丁汉森林赢得了欧洲杯（欧冠前身），我在九年的时间代表英格兰队出赛52次，但是每当我出席体育赛事时，我总是被介绍为首名百万足球员，似乎这就是我生涯中的唯一成就。当然，我也为自己能成为首名百万球员感到骄傲，这是肯定的。”