托特纳姆老板刘易斯：凯恩不续约就卖掉

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）老板乔·刘易斯（Joe Lewis）告诉球会主席列维（Levy），不能让哈里·凯恩（Harry Kane）在明年夏天以自由身离队。

刘易斯基本上不插手球会的管理事务，列维基本上全权负责球会的运作。这也是为什么媒体会报道，他罕见授意列维，如果凯恩不续约，就将他卖掉。

凯恩与热刺的合约已经进入最后一年，并且似乎没有续约的意向，因此到了明年夏天，热刺可能在分文不得的情况下让这名球队最主要的球星免费离队。而列维在面对欧洲多家球会表达对凯恩兴趣时，一直表现出放行的意愿。

拜仁慕尼黑积极拉拢凯恩加盟

德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）是最积极拉拢凯恩加盟的球会之一，他们此前已经两次针对凯恩向热刺提出报价，不过不被接受。据知，他们为这名英格兰前锋准备了一份长约，并可能很快第三次提出报价。

此外，德国媒体也报道，原本计划与球队一起进行亚洲季前巡回赛的拜仁首席执行官德雷森（Dreesen），已经取消行程，留在欧洲准备与列维针对凯恩的转会进行谈判。

列维此前的意思是，无论如何都要把凯恩留在队里，不过球会老板似乎不愿意这么做。

据多家媒体报道，刘易斯已经通知列维，托特纳姆不能让凯恩免费离队，因此现热刺出售这名队史进球最多球星的可能性大大提升。

针对凯恩的转会，托特纳姆方面的要求约1亿英镑（约1亿7100万新元），这与拜仁最后一次报的7000万英镑加浮动款项有很大的出入。

如果凯恩转会，拜仁仍然是他最可能的下家，不过也有报道称另一支英超球队“红魔”曼联（Man Utd）可能对这名英格兰前锋有兴趣。