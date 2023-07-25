狮城水手期待与英超顶级队热刺过招

能与英超顶级球会踢球的机会很少，新加坡超级联赛球队狮城水手（Lion City Sailors）期待星期三（7月26日）与“热刺”托特纳姆（Tottenham）交手，并表示这是个很好的学习机会。

新加坡足球嘉年华将从7月26日举行至8月2日，狮城水手和热刺是首场开踢的热身赛。热刺原本的对手是意甲球会罗马（Roma），但后者临时取消行程，狮城水手取而代之。

对此，出席星期二（25日）记者会的主帅兰科维茨（Rankovic）、队长哈伦（Harris Harun）和后卫赖特（Bailey Wright）都非常期待这场比赛，也很高兴球队能与顶级欧洲球会过招，能为之后的超级联赛和亚冠联赛做好准备。

后卫赖特（左起）、主帅兰科维茨和队长哈伦星期二出席赛前记者会。（谢智扬摄）

本月出任一线队主帅的兰科维茨说：“这场比赛可以帮助我们很多，因为我们的球员会参加亚冠联赛，对我而言这是一个很好的挑战。这场比赛之后我们还有超级联赛，我们也可以为此准备，每一个球员明天（星期三）都会上场。”

“这是一个很棒的机会，因为亚冠联赛的对手很强，我们可以利用这场比赛来审查自己的水平。这不只对教练来说是个好机会，对球队还有新加坡人同样也是。这是一场我很开心能参加的比赛。”

莱斯蒂耶纳期待与佩里西奇见面

除此之外，狮城水手队边锋莱斯蒂耶纳（Maxime Lestienne）也特别期待届时能与热刺老友佩里西奇（Ivan Perisic）在球场上见面。31岁的莱斯蒂耶纳在2022年加入狮城水手，他16岁时在比利时球会布鲁日（Brugge）和佩里西奇有过交集。

来自克罗地亚的佩里西奇（34岁）2009年至2011年在布鲁日踢球，莱斯蒂耶纳则是从2010年起在这家球队度过四年时光。

莱斯蒂耶纳在社交媒体透露，当时他住的地方距离布鲁日车程半小时，他不会开车，因此住在附近的佩里西奇每天载他去训练，两人至今仍保持联系。