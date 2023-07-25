新西兰意外不敌菲律宾 挪威闷和瑞士

这支由23人组成的菲律宾国家队仅有一名土生土长球员，前锋博尔登赛后认为，大家的出身并不重要，重要的是大家都有菲律宾血统，这能将大家联系在一起。

（惠灵顿综合电）凭借前锋博尔登（Bolden）的一记头球攻门，首次征战女足世界杯的菲律宾爆冷以1比0力挫东道主新西兰。瑞士则是0比0闷和挪威，A组球队晋级淘汰赛的悬念留到了第三轮。

女足世界杯A组次轮赛星期二（7月25日）拉开战火，首次参赛的菲律宾在上半场反客为主，博尔登在比赛进行到第24分钟时攻入一记头球，帮助球队先拔头筹。下半场，新西兰大举反攻，前锋杰奎（Jacqui）先是击中门柱，随后头球破门又因越位在先被判无效，其他球员的临门一脚也总是欠缺灵光，1比0的比分保持至比赛结束。

新西兰本场比赛有16次射门机会和七次角球机会，在所有数据都占优的情况下却意外痛失好局。反观菲律宾仅四次射门机会，一次射正，而且没有角球机会。

菲律宾仅一名土生土长球员

凭借本场比赛的胜利，菲律宾获得了该国在女足世界杯历史上的首场胜利。但值得一提的是，这支由23人组成的菲律宾国家队仅有一名土生土长球员，这在足球界里十分罕见。

在美国加州长大的前锋博尔登赛后则认为，大家的出身并不重要，“重要的是有一件事把我们大家联系在一起，那就是我们是菲律宾人”。

“所以在更衣室里，无论发生什么，我们都能团结一致，鼓舞士气。”

菲律宾主帅艾伦·斯塔季奇（Alen Stajcic）对此也表示赞同。他说：“归根结底，她们都有菲律宾血统，她们都爱自己的国家，她们都爱自己的传统，她们都爱自己的文化，所以建立这种联系其实并不难。”

随后A组进行的另一场比赛，挪威浪费了15脚射门，错过全取三分的机会，与瑞士握手言和。

上半场，挪威前锋索菲（Sophie）头球造险，中场薇尔德（Vilde）传中变成吊射击中横梁；下半场，挪威继续在瑞士门前狂轰滥炸，始终未能攻破瑞士的防线，双方以和局收场。

本场比赛挪威15次射门，五次射正，且有七次角球机会，瑞士这边则是有八次射门，仅一次射正，两次角球机会。

A组两轮战罢，瑞士积四分领跑，新西兰、菲律宾各取三分位居二三两位，挪威一分垫底。末轮瑞士对阵新西兰，挪威对阵菲律宾。

韩国不敌哥伦比亚

在稍早前进行的H组首轮最后一场比赛，哥伦比亚2比0力挫韩国，取得开门红。

上半场，韩国球员手球犯规，前锋卡特琳娜（Catalina）罚射入网。此后，18岁小将琳达（Linda）抽射造成门将失误，哥伦比亚以2比0结束战斗。

H组首轮战罢，德国积三分以净胜球优势登上榜首，哥伦比亚同积三分位居次席，韩国和摩洛哥分列三、四位。