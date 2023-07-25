凯蒂继续称霸女子1500米自由泳 我国三泳将止步预赛

我国泳队星期二（7月25日）在日本福冈举行的游泳世锦赛中未能传回捷报，三名泳手均止步预赛。美国“自由泳女神”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）继续称霸女子1500米自由泳。

日本福冈世锦赛游泳项目星期二进入第五个比赛日，我国的2021年河内东运会男子200米蛙泳金牌得主洪玮在男子50米蛙泳项目中取得28秒51，排名第34；林峻纬在男子800米自由泳取得8分09秒90，排名第33；刚刚在女子1500米自由泳改写全国纪录的颜欣慧，则在女子200米自由泳中游出2分02秒32，排名第39，三人均无缘晋级，也未能刷新个人最佳成绩。

虽然在男子50米蛙泳项目没能创造理想成绩，但洪玮仍对他接下来的比赛充满期待。他赛后在社媒发文说：“能代表新加坡参加世锦赛，我一直很感激，也很自豪，还有一项个人赛事要参加，那就是男子200米蛙泳项目。到目前为止，我仍然在东南亚名列前茅。”

男子200米蛙泳项目星期四（27日）进行，颜欣慧接下来将参加星期五（28日）进行的女子800米自由泳项目，林峻纬则已结束全部个人项目。

凯蒂一骑绝尘 领先亚军17秒多

美国游泳名将凯蒂当天继续称霸女子1500米自由泳，以15分26秒27获得冠军，超出第二名17秒多。意大利泳手夸达雷拉（Quadarella）以15分43秒31获得亚军，中国选手李冰洁以15分45秒71的个人最好成绩获得第三名。

美国“自由泳女神”凯蒂·莱德基继续称霸女子1500米自由泳项目。（法新社）

凭借这场比赛的胜利，凯蒂也得到职业生涯的第15个个人世界冠军。

凯蒂获胜后受访时坦言，长距离项目对体能消耗巨大，但她很满意比赛结果，“我付出了很多努力，身边有很多很棒的人——从我六岁开始就教我游泳的教练们，还有我很棒的队友们（支持我）”。