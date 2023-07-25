周三晚对战狮城水手 热刺主帅或不派出所有球员

热刺新帅波斯特科格鲁星期二在赛前记者会上透露，他或许不会让所有球员上场，而是会让那些需要比赛的人出场。

数日前在泰国没能与莱斯特（Leicester）踢上热身赛，“热刺”托特纳姆（Tottenham）此役来到新加坡盼能为来临赛季做足热身，他们星期三（7月26日）晚上将在国家体育场对战新加坡超级联赛球队狮城水手（Lion City Sailors）。

热刺中场斯基普（Skipp）和新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）出席了星期二（25日）的赛前记者会，被问及对垒莱斯特的热身赛取消一事，波斯特科格鲁说球员这几天更加努力训练。

韩国球星孙兴慜（红衣）和英格兰队长凯恩（右二）在训练中争球时露出轻松笑容。（陈斌勤摄）

“公平地说，球员们可能付出最大的代价，因为我们在过去的几天里非常努力地训练，以弥补我们没有比赛的结果。显然，这里的天气仍然非常潮湿和炎热，但我们昨天的训练非常充实，我们期待着明天的比赛。”

“这些球迷不会经常看到我们，这对我们来说是一个展示能力的好机会。”

星期天（23日）由于曼谷的暴雨天气，比赛无法进行且存在安全隐患，热刺与莱斯特的比赛被取消。根据热刺随队记者透露，热刺星期一（24日）踢了一场内部正式比赛，球队分成绿队和蓝队，最终有理查利森（Richarlison）和戴尔（Dier）等人的蓝队，以2比1战胜有孙兴慜和罗梅罗（Romero）的绿队。

热刺中场斯基普（左）和主帅波斯特科格鲁出席赛前记者会。（陈斌勤摄）

2018年加入热刺的斯基普对在新加坡的比赛充满期待，他说：“我们真的很兴奋来到这里。我想这是我第三次过来，一次是跟着青训队，一次是随着一线队。我们在这里总是非常受欢迎，我们真的感受到新加坡球迷的爱和支持。”

星期二在国家体育场举行的公开训练课中，斯基普和队友们也感受到现场超过6000名球迷的支持。当他们在球场上训练时，球迷们挥舞着球衣和横幅。不幸的是，24岁的替补门将怀特曼（Whiteman）在公开训练中因受伤被抬下场。

公开训练开始不久，热刺替补门将怀特曼受伤被抬出场。（陈斌勤摄）

不过，波斯特科格鲁仍可用一支几乎完全健康的阵容来完成这次新加坡之行。加上夏天引进的维卡里奥（Vicario）、麦迪逊（ Maddison）和所罗门（Solomon），热刺并没有太大的伤病问题需要担心。

波斯特科格鲁说：“每个人都很好。斯卡莱特（Scarlett）一直在与伤病斗争，他早上训练了一下，明天可能不会上场。”

孙兴慜结束训练后，为现场球迷签名。（陈斌勤摄）

“唐吉（恩东贝莱，Ndombele）是另一个与伤病斗争的球员，但现在他回来训练了，所以也能出场。就健康而言，我认为每个人都很健康。”

“我想明天（星期三）我不会让所有人上场。我们错过了一场比赛，我可能会让那些须要比赛的人上场。”