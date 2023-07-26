日本西班牙女足世界杯提前一轮小组出线

（惠灵顿综合电）凭借犹本光和藤野青叶的进球，日本星期三（7月26日）在新西兰的但尼丁体育场2比0战胜哥斯达黎加。西班牙则是在奥克兰伊甸公园球场五球大胜赞比亚，双双提前一轮取得女足世界杯小组出线权。

在首场小组赛以5比0大胜赞比亚后，日本星期三再次交出亮眼成绩。比赛进行到第25分钟，前锋田中美南前场分球，哥斯达黎加后卫玛利亚·科托（Maria Coto）上抢失误，中场犹本光抓住机会突入禁区左脚低射破门。

两分钟后，前锋藤野青叶右路得球，灵巧转身摆脱防守球员突入禁区小角度射门得手。此后双方互有攻守，但始终未能破门，最终日本2比0战胜哥斯达黎加。

值得一提的是，藤野青叶以19岁零180天的年纪，成为赛会历史上进球时最年轻的日本球员。

日本接下来将在下星期一（31日）对垒西班牙，后者星期三以5比0轻取赞比亚，提前一轮晋级16强。前锋珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）梅开二度，替补出场的前锋阿尔巴·雷东多（Alba Redondo）也取得两个进球，中场特蕾莎·阿比耶拉（Teresa Abelleira）锦上添花。

此役战罢，西班牙和日本各积六分，在C组领跑，并提前一轮锁定小组出线权。哥斯达黎加和赞比亚两轮过后一分未得，排名第三和第四位。

B组方面，首仗意外遭尼日利亚踢和的2020年奥运会冠军加拿大2比1小胜爱尔兰，保住了出线希望。