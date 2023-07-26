力压奥运冠军 澳洲19岁小将游泳世锦赛破世界纪录

在日本福冈进行的2023年世界水上运动锦标赛中，澳大利亚两位泳手争夺女子200米自由泳冠军，最终19岁小将莫莉·奥卡拉汉胜出，并刷新世界纪录。

澳洲名将阿里亚尔妮·蒂特穆斯也同场角逐，她是2021年东京奥运会200米自由泳金牌得主，在本届世锦赛比赛首日进行的女子400米自由泳中力压美国“核少女”凯蒂·莱德基夺冠，并打破世界纪录。

来到200米自由泳决赛，阿里亚尔妮在前150米全程领先，莫莉在后程强力冲刺，最终以1分52秒85完成逆转，赢得金牌，也打破意大利泳将费代丽卡·佩莱格里尼保持了14年的世界纪录（1分52秒98 ）。尽管阿里亚尔妮游出的时间比东京奥运金牌成绩还快（1分53秒01），但也只能屈居亚军。

澳洲女队实力强劲，在本届世锦赛至今打破三项女子世界纪录的泳手全都来自澳洲，且都是自由泳项目。

日前刚赢得100米蝶泳金牌的张雨霏，不出战主攻项目200米蝶泳，在接力赛助中国队赢得冠军。（新华社）

此外，中国奥运冠军张雨霏放弃出战女子200米蝶泳，专心备战接力项目，最终在男女4X100米混合泳携手徐嘉余、覃海洋和程玉洁赢得金牌，成绩为3分38秒57。澳洲和美国分别排名第二和第三。

晚上进行的200米蝶泳半决赛与接力决赛的时间非常接近，因此张雨霏不出战上午的预赛，盼能助中国队冲击接力金牌。张雨霏是200米蝶泳的佼佼者，不仅是该项目亚运会冠军，还是东京奥运会金牌得主，当时还缔造新奥运纪录。

我国三泳将止步预赛

在星期三（7月26日）上午进行的预赛中，我国泳手陈永进、陈恩和柯敬文均无缘晋级。

陈永进在男子100米自由泳中，以49秒08排名第34位，陈恩在男子200米混合泳中，以2分04秒92同样排在第34位，而柯敬文则在女子200米蝶泳中，以2分11秒50名列第19位。

男子100米自由泳是欧美泳手的天下，但晋级半决赛的16名泳手中有两个是亚洲人，分别是中国的潘展乐和韩国的黄宣优。在晚上的半决赛中，黄宣优排名第九与决赛失之交臂，亚洲泳手只有潘展乐晋级决赛。

东京奥运会金牌得主美国的德雷塞尔没有参赛，里约奥运会冠军查尔莫斯和上届赛会冠军波波维奇对这个项目金牌虎视眈眈。