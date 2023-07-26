热刺水手交战 蓝白球迷捧场追球

尽管现场充满穿着白衣的“热刺”托特纳姆（Tottenham）球迷，但仍有不少身穿蓝色球衣为狮城水手（Lion City Sailors）加油的人。从事工程师助理的艾丁带了一家大小来看比赛，一共20人。

他接受《联合早报》采访时说：“我认为这场比赛对狮城水手来说是个很好的曝光机会，也是很好的学习经验，因为对手是英超顶级球队。尽管我喜欢凯恩（Kane），但我们全家都支持狮城水手。”

艾丁最喜欢的国外球队是西哈姆（West Ham），他透露，他的侄儿努尔亚当也在水手大名单中，后者在比赛第46分钟替补上场。

根据记者观察，现场大部分是热刺韩国球星孙兴慜的球迷，也有不少人支持凯恩、理查利森（Richarlison），以及佩里西奇（Perisic）等球员。

身为托特纳姆球迷的叔叔胡智良带侄儿胡轩来看比赛，他说他们一家都支持热刺，侄儿还是第一次在新加坡现场看足球比赛。

2019年后，再次在新加坡看热刺比赛的他说：“现在是澳大利亚学校假期，胡轩本身也爱踢足球，他刚好回来新加坡就带他来看比赛了，这是他第一次在新加坡现场看比赛。”

等待球员出场的胡轩（七岁）非常兴奋，他自豪地说自己的足球水平在朋友中属于“高于平均”。

凯恩（右）和孙兴慜（中）是胡轩最喜欢的两名热刺球员。（法新社）

胡轩最喜欢的球员是凯恩，其次是孙兴慜。凯恩这段时间不断传出可能离队的消息，被问及若有一天这名英格兰国脚离队，胡轩说：“我会很伤心，但还是会继续支持热刺。”

坐在一旁的叔叔对侄儿的回答感到满意，他说：“你是个真正的热刺球迷。”