理查利森上演帽子戏法 我国热身赛热刺5比1大胜水手

看似胜负分明的比赛，直到下半场才变得明朗。巴西前锋理查利森大爆发，在2万5095名球迷面前完成帽子戏法，让热刺取得首场热身赛胜利。

英超劲旅“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期三（7月26日）在国家体育场进行的新加坡足球嘉年华“老虎杯”季前热身赛，虽然被我国球队狮城水手（Lion City Sailors）率先破门，但凭借理查利森（Richarlison）下半场上演帽子戏法，以5比1轻取对手。

这是热刺继2019年参加国际冠军杯后，时隔四年再次来到新加坡参赛。热刺这次的亚太之旅并不顺利，上周输给西哈姆（West Ham），过后对莱斯特（Leicester）的泰国友谊赛又被取消。本场他们的对手原本是罗马（Roma），却因为罗马取消了亚洲行，对手变成了纸面实力较弱的狮城水手。

双方强阵出击 凯恩领衔孙兴慜登场

热刺球迷积极为球队应援。（关俊威摄）

不过，由新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）带领的热刺依旧强阵出击。队长凯恩（Kane）虽然离队传闻不断，不过仍和韩国球星孙兴慜领衔锋线，中场麦迪逊（Maddison）和门将维卡里奥（Vicario）这两位新援同样首发。

狮城水手也派出强阵，六位外援进入首发阵容，包括前桑德兰（Sunderland）中后卫赖特（Wright）、前埃杰克斯（Ajax）前锋日夫科维奇（Zivkovic）、葡萄牙后腰锐·皮雷斯（Rui Pires）这三位新援。

虽然是友谊赛，但双方都相当认真对待。凯恩在第三分钟差点就进球，但在禁区内的射门滑门而出。

场面被动的水手却在第14分钟先声夺人。比利时翼锋莱斯蒂耶纳（Lestienne）右侧传中，接应的本地前锋沙瓦抢在热刺后卫波罗（Porro）之前，将球挑入网中。这是他们本场的第一脚射门，引起现场数千名水手球迷的欢呼。

沙瓦（蓝衣）为狮城水手先声夺人，留下落寞的热刺门将维卡里奥。（海峡时报）

热刺随后反扑，全场呼声最高的韩国籍球星孙兴慜在第26分钟接应凯恩的快速自由球取得进球，不过被判越位在先。热刺过后还有多次机会，但直到上半场补时结束前，才靠凯恩的罚球扳平。

凯恩罚球命中，好不容易才帮助球队扳平比分。（海峡时报）

下半场双双走马换将 水手几乎无机会

双方在下半场纷纷走马换将，热刺换完所有球员，但表现更为出色。理查利森在第48和52分钟连下两城，他先是将洛赛尔索（Lo Celso）突入禁区被挡出的射门补射入网，接着再多亏水手后卫亨利克（Henrique）的乌龙头球助攻，抢在门将前头球接力入网。

洛赛尔索在第73分钟怒射破门，加上理查利森在完场补时阶段第一分钟单刀破门，完成帽子戏法，以5比1取得大胜。

热刺主帅波斯特科格鲁赛后表示，在泰国赛取消后，他很开心能在回国前再踢一场比赛，并有更多时间尝试阵型和调试球员状态。上赛季理查利森表现不佳但本场发威，波斯特科格鲁说：“我希望他经过这场比赛能找回自信。他一直以来都是很专业的球员，也在对的地方出现。”

理查利森捧起老虎杯。（关俊威摄）

狮城水手主帅兰科维茨（Rankovic）则说：“我对结果不失望，我知道我们无法全场紧跟这个节奏……我们从这场比赛学到很多，了解顶级队伍怎么踢，他们的力量和速度等。这对我们备战亚冠联赛很有帮助。”

热刺老板被控 球队蒙阴影

热刺老板刘易斯（左）被控19条控状，不过球会对此不予置评。右为热刺主席列维。（路透社）

不过在同一天，热刺老板、英国亿万富豪兼国际私人投资集团塔维斯托克（Tavistock）创办人乔·刘易斯（Joe Lewis），被美国司法部指控涉嫌内幕交易，让热刺的未来蒙上阴影。综合外媒报道，他被指多次将公司机密资料提供给他的“亲密伴侣”、私人助理、机师和朋友，共面临19项刑事控状。

刘易斯的律师左诺发声明说：“政府对刘易斯的指控犯了一个严重的判断错误。他是一位86岁的老人，正直无可挑剔，成就斐然。”声明也说，刘易斯已自愿来到美国回应这些“考虑不周”的指控。

《天空体育》报道，热刺发言人说：“这是一个和球队没有关联的法律事件，因此我们不予置评。”不过《纽约时报》记者潘贾在推特说，如果刘易斯罪名成立，可能因此步上前切尔西老板阿布拉莫维奇（Abrahimovich）的后尘，被迫出售球队。