场内外皆得人心 新队友对梅西赞不绝口

（劳德代尔堡法新电）自加盟美国职业大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami）以来，梅西（Messi）仅两场比赛就为球队贡献了三个进球和一次助攻，但在新队友们的眼里，这名阿根廷球星的影响力实际上远超他在场上的表现。

作为七届世界足球先生，又刚在去年的卡塔尔世界杯率领阿根廷夺冠，梅西不论在身份还是身价上都可以说是高人一等，但新队友们却认为他毫无架子，很快就融入球队。

没有特殊待遇

曾闯荡英超的美国后卫耶德林（Yedlin）说：“老实说，我觉得这跟他们（梅西和布斯克茨，Busquets）的个性有很大的关系。他们来了之后从未炫耀，也从未说过‘我们是这里的大哥’这类的话。他们尝试融入球队。

“他们吃的东西和我们一样，训练的方式和所用的器材也和我们一样，没有什么不同，所以我们真的觉得他们是团队的一部分，是我们的一员，而我觉得这帮助了我们。”

耶德林也坦言，一开始得知梅西将过档迈阿密国际时，“大家都不知道会发生什么事，但和他们一起工作，从他们的身上学习，却给了我们难以置信的惊喜”。

或许就因为这样，原本担任迈阿密国际队长的耶德林也自愿将队长袖标让给了梅西。

年仅19岁的后卫艾伦（Allen）则说：“他真的让我们都享受比赛，他给了我们额外的空间，所以我们也有更多触球的机会，我们必须做出更好的决定。我们正在和世界上最好的球员一起踢球，所以我们也必须提高水平，他在这方面真的帮到了我们。”

翼锋泰勒（Taylor）无疑是这段期间最大的受益者，因为他在过去两场比赛中与梅西一样攻进了三球，并为对方送出了一次助攻。

这名在新帅马蒂诺（Martino）于上个月上任前不受重用的球员说：“能和他（梅西）一起踢球，真的是美梦成真。”