长子心脏病发康复中 詹皇：健康至上 不打球没关系

（洛杉矶综合电）NBA球星“詹皇”勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的长子布朗尼·詹姆斯（Bronny James）在训练时心脏骤停，目前正在康复中。詹姆斯夫妇表示，孩子健康至上，就算接下来再也不能打球也没关系。

18岁的布朗尼星期一（7月24日）在南加利福尼亚大学的一场篮球训练中突然倒地。他的心脏一度骤停，但经过一番抢救后，目前的情况已经稳定，并已离开加护病房，正在康复的路上。

英国媒体《每日邮报》引述亲近詹姆斯家庭的消息人士说，詹皇和太太萨凡纳（Savannah）对布朗尼的康复进程感到鼓舞，目前最关心的是儿子的健康，并准备好让他留医治疗，直到百分百康复为止。

“这对于家长来说是一场梦魇，要经历这样的事，压力是很大的。他们真的无法相信这样的事情会发生。”

医生相信能找到病发根本原因

这位消息人士表示，不幸中的大幸是，医生预料能找出布朗尼这么年轻就发生心脏骤停背后的原因，“医生说布朗尼正在逐渐康复，他们也相信能找到病发的根本原因，并完全根除”。

目前身高1米91的布朗尼在高中时期入选过麦当劳全美最佳阵容，下赛季他将代表南加州大学征战美国大学体育协会（NCAA）篮球联赛。詹皇之前不止一次提到，梦想与儿子布朗尼在NBA同台竞技。

但消息人士说，詹姆斯夫妻现在将孩子的健康摆在第一位，“如果布朗尼这辈子不能再打篮球，那就这样吧。但是否须要做这个决定还要等上一段长时间”。