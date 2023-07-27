杨佳敏止步次圈 我国羽队结束日本赛

新加坡头号女单杨佳敏星期四（7月27日）在日本羽毛球公开赛（超级750赛）不敌赛会八号种子、中国女将韩悦，止步次圈。

如此一来，我国羽队已没有球员在本站赛事征战，他们将飞往悉尼准备澳大利亚公开赛。

世界第24的杨佳敏与世界第九的韩悦此前有过两次交手，她们各取一胜打成平手。第三次在世界羽联巡回赛中展开对决，杨佳敏首局以21比15先下一城。

但韩悦在次局和第三局限制了杨佳敏的发挥，她两局比赛都一路领先，最终以21比14、21比12完成逆转，耗时52分钟取得八强资格，也将交手记录改写成2胜1负。

韩悦接下来将与“台湾一姐”戴资颖争夺四强资格，后者在次圈赛直落两局横扫中国的张艺曼。世界第四的戴资颖在前两次与韩悦的交手中都保持胜利。

陈雨菲意外出局

女单F4中，在16强率先落马的是东京奥运会金牌得主陈雨菲，身为三号种子的她迎战美国球员张蓓雯状态不佳，17比21、22比24连丢两局，无缘八强。

张蓓雯下一圈将与另一位中国球员何冰娇争夺一个四强席位。

F4中的其他三位女将都顺利闯关，除了上述提到的戴资颖，安洗莹和山口茜都直落两局晋级。

我国已没有代表在日本公开赛作战，原班人马骆建佑、杨佳敏、金羽佳／黄嘉盈和许永凯／陈薇涵之后将参加下星期二（8月1日）开打的澳洲公开赛（超级500赛）。

骆建佑是我国代表中唯一的种子球员，他将对垒印度的米通。杨佳敏得挑战三号种子李美妙（泰国），女双金羽佳／黄嘉盈和混双许永凯／陈薇涵的对手都是马来西亚组合，分别是许嘉雯／林秋仙以及许邦荣／张湄鑫。