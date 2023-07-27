采访侧记：球技与人品兼备 孙兴慜堪称亚洲之光

以球技来说，韩国足球天王孙兴慜是亚洲顶级，也是世界一流。以人品和球品来说，从网上各方的消息来看，大家都对他赞誉有加。那面对媒体呢？我认为，这几天的接触与观察，孙兴慜“亚洲之光”的称号，并非浪得虚名。

原本有机会于2019年在新加坡采访孙兴慜，但当时国际冠军杯与光州世界游泳锦标赛撞期，于是我选择飞往韩国，但“采访孙兴慜”这件事一直都列在我的愿望清单。

2023年，在新赛季开始前，“热刺”托特纳姆（Tottenham）又来到亚洲展开季前热身赛。星期一（7月24日）我受邀参与商业活动，与孙兴慜录制问候视频，当时我就对他有耐心地教导队友理查利森（Richarlison）如何念“早报”这件事印象深刻。

比赛当天（26日），球员不会出席赛后记者会，因此如果要采访他们，我只能在混合采访区等候。等待归等待，球员可不一定会为在场的记者停下脚步，得看球员的心情和记者的运气。

为了“引起”孙兴慜的注意，我准备了韩语问题，他从休息室出来后，听到《联合早报》记者用韩语打招呼，他过后直接走了过来，并耐心听了我问了10秒的韩语问题，之后也用韩语回答我。

我问他：“是什么帮助你成为如此优秀的运动员？”

他回答：“首先，大量的训练是最重要的。除了训练，运气也很重要。我觉得自己很幸运，因为我能在一个好的环境和条件下练球。”

他也谦卑地说：“我身边有很多优秀的人，他们也帮助我成为一名优秀的球员。”

孙兴慜（中）星期二（25日）结束公开训练后与球迷合影留念。（陈斌勤摄）

一名优秀的运动员，他的成功不只体现在球技上，待人处事也十分重要。球员不一定要对媒体的要求照单全收，但他在这过程中展示的态度可反映出他的素养。

他之前在别的采访中说过，父亲孙雄正在他成长的过程中影响至深。他说：“我父亲说，学会踢球之前要先学会做人。‘球踢得再好也要尊重他人’是他的原话，我认为尊重所有人和他们的文化是学会做人的基本要求。”

球技与人品都闪闪发光，孙兴慜不愧是亚洲之光。