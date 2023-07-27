女足世界杯美荷握手言和 尼日利亚爆冷胜澳洲

美国与荷兰重演2019年决赛，最终1比1言和，东道主澳洲则大热倒灶，2比3败给尼日利亚，出线希望蒙上阴影。

（惠灵顿综合电）凭着助攻中场琳赛·霍兰（Lindsey Horan）的下半场进球，美国队在星期四（7月27日）举行的2023年女足世界杯E组小组赛中以1比1逼和上届世界杯决赛对手荷兰。

美国2019年在上一届世界杯的大决赛中2比0击败荷兰捧走冠军杯，两队在本届小组赛中就相遇，让球迷期盼一场精彩好戏。

她们果然没有让大家失望。决心复仇的荷兰一开始就来势汹汹，第17分钟，效力曼市的中场吉尔·罗尔德（Jill Roord）在禁区边缘起脚射球，皮球逃过门将五指大关滚入左下角，为荷兰建立1比0的领先优势。美国上半场结束时落后，这是2011年以来第一次发生这样的情况。

到了第62分钟，美国中场罗斯·拉韦尔（Rose Lavelle）开出角球，潜伏禁区内的队长琳赛头球伏击得手扳平比数。两队在最后20分钟战情胶着，虽各有锁定胜局的机会，可惜都没有把握好良机，最终1比1握手言和。这是四度赢得世界杯的美国队自2015年以来的第一场世界杯和球。

换七首发球员大洗牌 葡萄牙二球胜越南

前锋戴玛·安卡尔纳绍（红衣）一进球一助攻为葡萄牙锁定胜局。（法新社）

在E组的另一场比赛中，葡萄牙在上一场球赛一球败给荷兰后，换了七个首发球员迎战历来首次参与世界杯正赛的越南。葡萄牙全场占尽上风，戴玛·安卡尔纳绍（Telma Encarnacao）第七分钟就为球队首开记录，她第21分钟化身为助攻者，协助队友纳扎雷（Nazareth）破关。

葡萄牙最终以2比0轻取越南，后者两场不胜，已确定淘汰出局。

美国目前在E组和荷兰相同积分，但凭得失球优势排在第一，她们将在星期二（8月1日）举行的最后一场小组赛中对垒排名第三的葡萄牙，荷兰则将在相同时间对上小组垫底的越南。

代表美国队出场过200场比赛的前锋亚力克斯·摩根（Alex Morgan）赛后受访时信心满满喊话说，她们的目标不仅仅是打入16强，而是竭全力锁定小组冠军。

两度捧起世界杯的亚历克斯说：“下一场比赛至关重要，得失球在决定小组冠军方面是一大因素，我们必须更努力尽量多进球，确保我们夺下小组第一。”

尼日利亚黑马登榜首 澳洲求存下一场须胜加拿大

意外败给尼日利亚后，澳洲球员难掩沮丧之情。（路透社）

东道主之一澳大利亚则在B组赛事中大热倒灶，2比3败给尼日利亚。尼日利亚爆出冷门后，在小组与加拿大同积四分，但凭得失球优势暂居榜首位置。原本夺冠呼声颇高的澳洲，现在必须在最后一场小组赛击败奥运会冠军加拿大才能确保出线。