游泳世锦赛：沈恩夷破全国纪录 预赛排名亚洲第三

我国三位泳将均无缘半决赛，但沈恩夷在预赛刷新自己保持的女子200米蛙泳全国纪录。

新加坡“蛙后”沈恩夷星期四（7月27日）在世界水上运动锦标赛缔造女子200米蛙泳新全国纪录，预赛总排名第22位。

沈恩夷无缘前16因此无法晋级半决赛，不过她在200米蛙泳交出比上个月在全国游泳锦标赛更快的成绩（2分27秒91），以2分27秒73改写全国纪录。尽管无缘晋级，但她的预赛成绩在所有亚洲泳手中排名第三。

沈恩夷今年表现出色，她不仅在5月的柬埔寨东南亚运动会斩获四金一银，在6月的全国锦标赛还当选最有价值女泳手（MVP），全力冲刺9月的杭州亚运会和巴黎奥运会资格。

沈恩夷是我国50米、100米和200米蛙泳全国纪录保持者。

在星期四上午进行的预赛中，沈恩夷的成绩在亚洲选手中排在日本泳手今井月（2分25秒27）和中国泳手叶诗文（2分25秒93）之后。

亚运会游泳项目允许每个协会派出两位泳手出战。根据今年世界泳联的排名，游得比沈恩夷快的泳手包括青木玲绪树、渡部香生子和朱蕾桔，不过这几人这次都没出战世锦赛200米蛙泳。

在当天晚上进行的半决赛中，今井月和叶诗文都无缘决赛，分别排名第九（2分24秒68）和第十（2分24秒76）。

至于我国其他泳手，柯婷文在女子100米自由泳以56秒52排名第31，洪玮则在男子200米蛙泳以2分14秒63排名第31，均无缘晋级。

将在星期五（28日）参赛的新加坡泳将有柯正文（男子100米蝶泳）、陈永进和张正伟（男子50米自由泳）、柯婷文（女子50米蝶泳）和颜欣慧（女子800米自由泳）。

奥运冠军终于赢得世锦赛金牌

澳洲泳将查尔莫斯终于赢得职业生涯首枚100米自由泳世锦赛金牌。（法新社）

年少成名的澳洲泳将查尔莫斯在2016年里约奥运会赢得男子100米自由泳冠军后，一直与这个项目的世界冠军头衔缘悭一面。现年25岁的他终于在福冈世锦赛再次尝到该项目金牌滋味。

预赛和半决赛都没能排名第一的查尔莫斯在决赛的前半程中落后，但其他泳手在后程无法延续前50米的速度，查尔莫斯保持稳定的发挥最终以47秒15赢得金牌，银牌和铜牌分别属于亚力克西（美国，47秒31）和格鲁塞（法国，47秒42）。

中国的潘展乐以47秒41排名第四无缘领奖台，不过他打破了韩国泳手黄宣优保持的亚洲纪录（47秒56）。

上届赛会冠军、世界纪录保持者波波维奇则表现低迷，仅以47秒83排在第六。

数日前打破美国“菲鱼”菲尔普斯20年世界纪录的马尔尚再有出色表现。他在200米混合泳收获本届世锦赛第三枚金牌，其他两枚来自400米混合泳和200米蝶泳。