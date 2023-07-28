37岁曼市传奇席尔瓦宣布退役

（马德里综合电）现年37岁的曼市（Man City）传奇中场戴维·席尔瓦（David Silva）因严重的膝盖伤势宣布退役。

目前效力于西甲球队皇家社会（Real Sociedad）的席尔瓦7月初在一场训练中遭受前十字韧带损伤，预计将错过下赛季的大部分时间，这名西班牙前国脚于是艰难做出退役的决定。

他星期三（7月26日）通过社交媒体宣布退役的消息，他在发布的视频里说：“今天对我而言，是悲伤的一天。今天是我对我一生奉献的事业说再见的时候。我会想念你的。谢谢你让我有宾至如归的感觉。”

席尔瓦的职业足球生涯从西甲球队巴伦西亚（Valencia）开始，他为该球队出战了168场比赛，并赢得了一次西班牙国王杯。不过，他到了2010年加盟曼市后才抵达事业巅峰。

在曼市2011-12赛季夺得队史首座英超联赛冠军的过程中，这名创造型中场扮演了关键角色。在曼市的10年里，席尔瓦一共为球队赢得了四座英超冠军杯、两座足总杯，以及五座联赛杯。

曼市在哈德球场外 为席尔瓦立巨型雕像

值得一提的是，现在矗立在曼市伊蒂哈德球场外的三座巨型雕像其中之一便属于席尔瓦，其他两人是阿根廷前锋阿圭罗（Aguero）及曼市前队长孔帕尼（Kompany）。曼市为了向三人致敬，特意在两年前为他们制作雕像。

在2020年离开曼市之后，席尔瓦重返西甲加盟皇家社会，首个赛季就协助球队夺得国王杯，过去的三年里也为球队出战了93场比赛。

在国家队层面，席尔瓦则为西班牙国家队披甲125次，是球队实现大赛三连冠（2008年与2012年欧锦赛及2010年世界杯）的大功臣之一。