利物浦主帅克洛普酒店外为球迷送福利

主帅克洛普下车后便引来现场一阵欢呼，他大方满足球迷们的要求，为他们送上签名并合影，在球迷区停留长达五分多钟后才步入酒店大厅。

英超球队利物浦（Liverpool）星期五（7月28日）下午1时抵达丽思卡尔顿美年酒店（Ritz-Carlton Millenia），吸引近200名球迷到场支持。主帅克洛普（Klopp）为酒店外守候的球迷送上签名及合影，令球迷直呼圆梦。

红军车队抵达丽思卡尔顿酒店。（关俊威摄）

去年7月红军也曾到访本地，并与另一支英超球队水晶宫（Crystal Palace）在新加坡国家体育场进行了一场友谊赛，当时吸引超过5万名球迷现场观战，成为本地冠病疫情暴发以来最大规模的体育赛事活动。时隔一年，红军故地重游，此次随行的球员包括萨拉赫（Salah）、范戴克（van Dijk）、亚历山大·阿诺德（Alexander-Arnold）等多员大将，一共27人。

利物浦后卫范戴克（中）踏出巴士步入酒店。（关俊威摄）

不过，早前被列入随行名单的法比尼奥（Fabinho）却未现身，或许与这名29岁中场大将可能转战沙特阿拉伯联赛有关。同样未现身的还有星期四（7月27日）确定加盟沙特球会伊蒂法克（Al Ettifaq）的利物浦前队长亨德森（Henderson），中场蒂亚戈（Thiago）也因伤没有随行。

球迷夹道欢迎 期待新血液更好融入球队

尽管天气闷热，仍有不少球迷一大早就守候在酒店门口，迎接红军的到来。

克洛普一下车就引来现场一阵欢呼，这名亲切的德国籍主帅在听到欢呼声后径直走向球迷区为球迷签名合影，停留长达五分多钟后才步入酒店大厅。

丽思卡尔顿美年酒店外，球迷们高举着球衣，欢迎利物浦的到来。（关俊威摄）

现年18岁的学生波比是其中一名幸运儿，他一直想要索取克洛普的签名，现在终于梦想成真。

去年就曾来酒店门口蹲点的球迷扎希尔（Zaheer，18岁，学生）今年“重操旧业”，早上8时就与几位好友在酒店门口卡位，希望近距离一睹球星风采。

球迷向摄影师展示克洛普的签名。（关俊威摄）

回忆起去年利物浦2比0“大闹”水晶宫的比赛，扎希尔说：“从去年的热身赛能看出，红军球员之间有着良好的化学反应，可惜球队在上季英超的表现不尽人意，只取得第五名，期待球队今年能交出好成绩。”

红军今夏签下了两名中场，分别是22岁的匈牙利人索博斯莱（Szoboszlai）和24岁的阿根廷人麦卡利斯特（MacAllister）。

红军将在星期六（7月29日）举行公开训练，星期日（30日）晚将与上赛季降级英冠的莱斯特（Leicester）进行友谊赛，下周三（8月2日）晚则将与德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）进行另一场友谊赛，比赛地点都在新加坡国家体育场。

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