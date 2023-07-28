世界第一波加查将来新 参加第二届环法绕圈赛

多名环法脚踏车赛冠军将来我国参加10月28日与29日举行的第二届环法保诚保险新加坡绕圈赛，世界排名第一的波加查（Pogacar）是首名确定将前来参赛的选手。

来自斯洛文尼亚的波加查刚在今年的环法脚踏车赛中完成了一场史诗般的战斗，最终屈居丹麦选手温格高（Vingegaard）之后，排名第二。

波加查曾赢得2020年与2021年的环法赛冠军，是公认的顶级脚踏车选手，他和温格高之间的竞争堪称是脚踏车赛场上最受瞩目的较量。温格高是近两年的环法冠军，也是去年首届环法保诚保险新加坡绕圈赛的优胜者。

尽管在今年的环法脚踏车赛位居第二，但波加查这名24岁的阿联酋车队车手已在多项比赛中夺冠，在国际脚踏车联合会（UCI）排名上以超过1500分遥遥领先第二的埃文普尔（Evenepoel）。

波加查：期待最后一次穿上白色骑行服 在新加坡街道上比赛

波加查说：“我很兴奋地宣布，我将会参加10月29日的环法保诚保险新加坡绕圈赛。我很期待今年最后一次穿上我的白色骑行服，在新加坡街道上比赛。”

这将会是波加查第一次来新参赛，观众肯定希望在新加坡街道上看到他与温格高的较量，不过主办方9月份才会公布新加坡绕圈赛的最终参赛名单。

阿毛里体育机构（Amaury Sport Organisation）主席阿毛里说：“上一届环法赛取得巨大成功，吸引了很多观众在路边观赛，也吸引了大量的世界媒体。

“新加坡是东南亚的脚踏车之家，是主办环法绕圈赛的理想地点。这里也是一座以创新和多元化闻名的城市，与环法赛的团结及国际合作精神相吻合。我们很高兴能举办第二届环法绕圈赛，在这个赛场为新加坡及周边地区的脚踏车爱好者提供精彩的表演。”

今年的环法保诚保险绕圈赛将在新达城举行。