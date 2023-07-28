中国新蛙王覃海洋破200米世界纪录 包办世锦赛蛙泳三金

中国泳将覃海洋星期五（7月28日）在日本福冈世界游泳锦标赛男子200米蛙泳决赛打破世界纪录，写下横扫三面蛙泳金牌的历史性成就。

24岁的覃海洋游出了2分05秒48的成绩，力压东京奥运金牌得主、澳大利亚的库克摘冠，并将库克之前保持的世界纪录2分05秒95缩短了近半秒。库克以2分06秒40的成绩摘银。

中国在这之前从未获得世锦赛男子蛙泳项目金牌。一鸣惊人的覃海洋早前已包揽了50米和100米蛙泳金牌，加上和队友赢得的4X100米混合泳金牌，他已有四金在手。

莫莉·奥卡拉汉成为世锦赛史上首位在单届女子100米和200米自由泳都摘冠的泳将。（法新社）

同样拿下第四金的还有在女子100米自由泳成功卫冕的澳洲19岁小将莫莉·奥卡拉汉，她的成绩是52秒16。莫莉之前在女子200米自由泳夺冠，也和队友联手摘下4X100米和4X200米自由泳接力冠军，并在这三个项目都打破世界纪录。她也成为首位在单届世锦赛拿下100米和200米自由泳金牌的女泳将。

何诗蓓则以52秒49摘银，成为首位在长池世锦赛中得牌的香港选手。

颜欣慧800米自由泳写下个人最佳战绩

颜欣慧本届出战四个个人项目，在其中三项写下个人最佳时间。（法新社）

同日亮相的五位我国泳将虽然都无法从预赛中出线，但20岁女将颜欣慧在800米自由泳刷新了个人最佳成绩。她游出了8分36秒31，比自己两个月前在东南亚运动会的8分41秒05最快时间快了约五秒。她之前也刷新了1500米自由泳全国纪录和400米自由泳个人最佳时间。

她说：“这个最佳时间是我一直以来努力的目标，我很开心能以这个好成绩结束本届世锦赛。虽然本届一切顺利，我学到了很多，不过也还有很多进步的空间。”