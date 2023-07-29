利物浦三球星出席见面会 期待品尝本地美食

英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）三名一线队球员范戴克（van Dijk）、若塔（Jota）和齐米卡斯（Tsimikas）星期六（7月29日）出席由啤酒公司嘉士伯（Carlsberg）举办的见面会，大约100人受邀目睹球星风采。

范戴克、若塔和齐米卡斯一现身，现场球迷尖叫的同时也不忘拿起手机记录这一刻。（关俊威摄）

这三名球员在台上接受访问，当司仪问范戴克有什么话想对球迷们说时，这名荷兰国脚说：“我们爱你们。”台下的球迷马上回一句：“我们也爱你们。”

这是利物浦连续第二年来新加坡参赛，他们去年对垒英超同袍水晶宫的渣打新加坡杯共吸引了5万零217名球迷观赛，当时创下疫情以来最多人出席的体育活动的纪录。

此役前来新加坡，除了与莱斯特（Leicester）以及拜仁慕尼黑（Bayern Munich）比赛，葡萄牙前锋若塔说：“我想尝试新加坡本地美食。”

现场球迷立刻推荐球员去吃印度煎饼（prata），尤其是7比0的时候一定要吃。虽然没明确指出红军在哪场比赛以7比0胜出，但三名球员心照不宣，露出灿烂的笑容。利物浦曾在上赛季的英超联赛中，以7比0狂胜宿敌“红魔”曼联（Man Utd）。

这名球迷（右三）的服装被球员选为当天最佳，他对此感到难以置信。（关俊威摄）

这场利物浦与新加坡嘉士伯合作的见面会是非公开活动，只有受邀嘉宾才能参与。出席的球迷除了能上台和球员合影，还能获得球员亲笔签名的笔记本，其中四名幸运儿还赢得了签名球衣。