英冠开季前战利物浦 狐狸新帅：是很好的考验

莱斯特（Leicester）新任主帅马雷斯卡（Maresca）认为，新赛季联赛开季前对垒“红军”利物浦（Liverpool）是个很好的考验。

“狐狸”莱斯特因在上赛季的英超联赛排名第18，以致连续九个赛季征战英超的良好战绩戛然而止，新赛季将征战英格兰第二级别联赛英冠。

为泰国王权国际集团所有的莱斯特今夏季前备战来到亚洲，首站为泰国。按照原定计划，他们本该在上个星期天（7月23日）在曼谷与英超球队托特纳姆（Tottenham）进行一场友谊赛，但天不作美，比赛因大雨被迫取消，星期天（30日）对利物浦的战役因此成为了他们此趟亚洲行最重要的赛事。

利物浦是狐狸季前赛最强对手

刚上任一个月的狐狸新帅马雷斯卡星期六（29日）出席在狮城水手（Lion City Sailors）训练中心举行的赛前记者会上说：“这是个巨大的挑战。我们将面对对我而言，全世界在攻守转换及压迫方面最强的球队。这对我们来说是个很好的考验，之后我们的赛季就开始了。”

新赛季英冠下周展开，莱斯特的首场比赛将于主场迎战考文垂（Coventry）。

马雷斯卡补充说：“我们一个月前才开始（备战），还有大量的工作要做。”

同样出席了记者会的狐狸后卫佩雷拉（Pereira）则说：“能在季前面对不同的挑战是一件很棒的事。这会是一个很好的考验。对我和队友们而言，这是个很好的学习过程。”

在来到新加坡之前，莱斯特虽踢了四场友谊赛，并全部获胜，但其中三个对手是英格兰低级别联赛球队，上一个则是泰国的泰港足球队（Port FC），因此利物浦无疑是他们季前面对的最大挑战。

一支球队在降级之后，一般的目标都是尽快升级，重回原来的位置，但马雷斯卡却说：“我个人的目标是协助球队在各方面取得进步，将我的足球理念很好地灌输给球员们。”

莱斯特与利物浦的友谊赛星期天傍晚5时在国家体育场举行。