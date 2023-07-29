瑞典五球大胜意大利晋级 法国力挫巴西反超排名

（惠灵顿综合电）瑞典星期六（7月29日）在女足世界杯G组次轮赛中以5比0大胜意大利，提前一轮晋级淘汰赛。

阿曼达·伊莱斯泰德在第39分钟首开纪录，而接下来的七分钟里，队友弗里多利娜·罗尔福和斯蒂娜·布莱克斯特尼乌斯也相继破门，为瑞典早早锁定胜局。

中后卫阿曼达下半场开赛五分钟后再次进球，这也是她本届赛事的第三个进球。替补上阵的瑞贝卡·布隆姆克维斯特在完场补时阶段也有斩获，将比分锁定为5比0。

曾在2003年获得亚军的意大利其实在比赛开始时占据优势，但未能应对瑞典在角球时的空中威胁，使得她们遭遇世界杯历来最惨痛的败仗。

法国小胜巴西

在F组的第二轮较量中，法国凭借尤金妮·勒佐默和温蒂·勒纳尔的头球破门，以2比1战胜巴西，取得小组赛首胜。

在首轮比拼中，巴西4比0轻取巴拿马，法国则被牙买加0比0逼平。

后卫温蒂·勒纳尔（右）为法国锁定胜局。（法新社）

本场比赛，法国开场即展开猛攻。尤金妮在第17分钟头槌破网建功，为球队先拔头筹。第58分钟，德比尼亚轻巧兜射远角得手，助巴西扳平比分。第83分钟，温蒂利用角球机会头球破门，为法国锁定胜局。

牙买加则在另一场F组赛中以1比0击败巴拿马。本轮战罢，法国和牙买加以一胜一和积四分的战绩暂列小组第一第二，巴西一胜一负积三分暂列第三，巴拿马两场失利垫底确定出圈。