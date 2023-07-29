马哈比尔再破100米蛙泳全国纪录

我国蛙泳新星马哈比尔在本地时间星期六（7月29日）凌晨举行的美国职业游泳锦标赛中，以59秒96的成绩再破男子100米蛙泳全国纪录，成为我国首名在此项目游进1分钟的泳手。

马哈比尔在较早前的预赛中已以1分00秒07，刷新了他在去年美国全国锦标赛上创造的1分00秒37的全国纪录，并以预赛总排名第一的身份进入决赛。尽管他在决赛中游出更快的成绩，最终却以0.32秒不敌美国泳手福斯特（Foster），屈居第二。

世锦赛三女将大放光芒

美国“自由泳女神”凯蒂·莱德基实现世锦赛800米自由泳六连冠。（法新社）

在日本福冈举行的世界水上运动锦标赛第七天的游泳赛事中，三名女将大放光芒，瑞典的29岁老将莎拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）与美国“自由泳女神”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）分别实现世锦赛50米蝶泳五连冠和800米自由泳六连冠；澳大利亚的凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown）则在称霸200米仰泳后，横扫本届世锦赛的三枚女子仰泳金牌。

随着莎拉和凯蒂分别夺取她们在历届世锦赛的第20枚及第21枚金牌，她们一个追平，另一个则超越了菲尔普斯（Phelps）的纪录。

不得不提的是，莎拉在以24秒77夺得50米蝶泳金牌的半小时后，于50米自由泳半决赛以23秒61刷新了世界纪录。

凯蒂的800米自由泳夺冠成绩（8分08秒87）比排名第二的中国泳手李冰洁快了近四秒半；凯莉则在拿下200米仰泳金牌后，成为了继中国“蛙王”覃海洋后，在本届世锦赛同一泳姿包揽三金的泳手。

在最后一场4X100米自由泳混合接力决赛中，澳洲队则以3分18秒83打破了世界纪录。