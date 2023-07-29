利物浦正副队长皆离队 范戴克率队对战莱斯特

利物浦新赛季的队长人选尚未揭晓，但主帅克洛普说他已做出决定，在公开前得先告知球员们。

英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）的正副队长今夏先后离队，主帅克洛普（Klopp）说，他已决定新赛季红军队长的人选，但还无法公开。荷兰后卫范戴克（van Dijk）星期天（7月30日）将在我国上演的季前热身赛中戴上队长袖标。

利物浦星期天傍晚5时将在国家体育场举行的渣打银行新加坡杯，对垒两个月前从英超降级的“狐狸”莱斯特（Leicester）。这是他们继去年在同一个场地以2比0力挫水晶宫（Crystal Palace）后，连续两年来我国备战新赛季。

利物浦原队长亨德森（Henderson）和副队长米尔纳（Milner）近期双双离队。亨德森（Henderson）星期四（27日）正式加盟沙特阿拉伯球队伊蒂法克（Al Ettifaq），和同样不久前受委为伊蒂法克主帅的红军前队长杰勒德（Gerrard）再续前缘。副队长米尔纳（Milner）上个月加盟布赖顿（Brighton）。谁将带领红军迎接新赛季，成为球迷关注的课题。

范戴克是红军上季三号队长

红军主帅克洛普星期六（29日）晚上在赛前记者会虽然没有透露谁将是新队长，但可能也给了一些提示。他说：“虽然没有关联，但范戴克明天将首发，并作为队长。我已经知道我的决定（新队长人选），但我须要在公开前先告诉球员们。”

利物浦主帅克洛普对新队长人选已心里有数。（关俊威摄）

“范戴克是上赛季的三号队长，所以他（明天）首发时会戴上袖标。下半场的队长会是在球队效力最久的，我想应该是戈麦斯（Gomez，2015年起效力于红军）。”

同样是荷兰国家队队长的范戴克也出席了赛前记者会。他说：“过去几年我曾数次带上队长袖标，这一直都是光荣的时刻。我们再看看未来如何，但如果能成为队长，将是荣幸。”

范戴克（跳得最高者）在训练中高高跃起，争夺头球。（关俊威摄）

红军中场大换血 阿诺德或改踢中场

与此同时，利物浦中场大换血的工作还在进行中。他们引进了索博斯莱（Szoboszlai）和麦卡利斯特（MacAllister）两位中场新血后，正在追逐南安普敦（Southampton）的防守型中场拉维亚（Lavia），以取代即将加盟沙特球队伊蒂哈德（Al Ittihad）的悍将法比尼奥（Fabinho）。

另外，向来踢右后卫位置的亚历山大·阿诺德（Alexander-Arnold）继上赛季尾声改踢中场后，在红军来新前的两场友谊赛也都作为中场首发。

对于中场新面貌，克洛普说：“我们知道我们必须在这方面做点什么，这是很清楚的。我们正在寻找解决方案。”克洛普也说，阿诺德适合踢六号位（防守型中场），他将利用季前热身赛来评估阿诺德的最终位置。

1万5000球迷出席公开训练

红军球迷在公开训练中玩起人浪，相当热闹。（关俊威摄）

记者会结束后的公开训练，吸引了多达1万5000名球迷到场。球员们在晚上8时30分准时亮相，引起球迷阵阵欢呼。

红军众将进行了多种训练，包括分组对抗、定位球训练等，并不时和球迷们打招呼。球迷们除了拍照，也在场边玩起人浪。在大约1小时15分钟的训练结束后，球员们也绕场一圈，并将球衣、足球等赠品丢给球迷，近距离感受他们的热情。



谈到连续两年来新加坡，克洛普说：“这真的很棒，只有当你来到地球这个部分时，你才意识到球会的规模之大。在这感受到的人们的爱真的很特别，所以我们真的很爱来这里。”