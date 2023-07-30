传曼联1.23亿元签下丹麦前锋霍伊伦德

（拉斯维加斯法新电）曼联据报以最高7200万英镑（约1亿2300万新元）从意甲球会亚特兰大（Atalanta）签下丹麦前锋霍伊伦德（Hojlund），不过曼联主帅滕哈格（ten Hag）对此不愿置评。

20岁的霍伊伦德据悉和曼联签订了五年合约，合约有再延长一年的选项。转会费包括6400万英镑的基础转会费外加800万英镑的浮动。

霍伊伦德将成为曼联在这个夏季的第三位引援。中场芒特早前从切尔西（Chelsea）加盟，国际米兰门将奥纳纳（Onana）过档曼联，取代离队的德赫亚（De Gea）。

霍伊伦德上赛季初从奥地利球会格拉兹风暴（Sturm Graz）转会亚特兰大，在意甲上阵32次，攻入九球。

滕哈格：希望引进一名前锋

转会仍未得到曼联官方的证实。滕哈格星期六（7月29日）在对垒多特蒙德（Dortmund）的赛前记者会上三缄其口，表示无法谈论还在另一支球队的球员，但他希望在转会市场上引进一名前锋。

他说：“利用现有的阵容，我们在上赛季建立了一个基础。我们现在要寻找对的球员，协助我们提高表现。我们成功引入奥纳纳和芒特，现在还在寻找一名射脚。”

滕哈格希望上赛季表现出色的前锋拉什福德（Rashford）能在新赛季更上一层楼。他说：“他有过一个好赛季，但那不保证他能再有一个伟大的赛季。所有的一切都必须调整到位，首先是他的基础、态度、生活方式等。他也要在每一次训练中全力以赴，努力确保踢出自己的风格，同时适应团队。”

曼联将在本地时间8月15日凌晨的首轮英超联赛在主场面对狼队。除了多特蒙德，他们接下来还将和法甲的朗斯（Lens）及西甲的毕尔巴鄂（Bilbao）进行友谊赛。