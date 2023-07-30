八分钟进三球 利物浦4比0轻取莱斯特

萨拉赫贡献两个助攻，两位红军小将克拉克和多阿克斩获一线队首球。

连续两年来新的英超豪门利物浦（Liverpool）星期天（7月30日）在国家体育场进行的渣打银行新加坡杯季前友谊赛上，凭借上半场八分钟内连下三城，4比0轻取莱斯特（Leicester）。

红军去年在本地2比0战胜水晶宫，今年表现更胜一筹，这是他们目前三场友谊赛中的最佳成绩。他们来新前在德国分别以4比2战胜卡尔斯鲁厄（Karlsruher）、4比4踢平菲尔特（Furth），这两队都是德乙球队。

莱斯特作为2015-16赛季英超冠军，上赛季遗憾从英超降级。这是他们下周展开新赛季英冠比赛前的最后一场热身赛。

球迷高唱《你永远不会独行》

虽然今年的场面没有像去年对垒水晶宫时一样爆满，但现场气氛依旧热烈。利物浦队歌《你永远不会独行》（You’ll Never Walk Alone）赛前在体育场内响起，球迷齐声高唱，并也传递一幅有红军队徽的大型旗帜。

利物浦连续两年到访新加坡，让本地红军迷大饱眼福。（关俊威摄）

埃及边锋萨拉赫（Salah）开场不久后在右路尝试突破，虽然没能创造威胁机会，不过球迷们也都欢唱“萨拉赫颂”为他打气。

但比赛的第一次险情由莱斯特创造。麦克阿特（McAteer）左路得球突入禁区横传，利物浦门将凯莱赫（Kelleher）及时出击，封堵了中场恩迪迪（Ndidi）的射门角度。

利物浦一分钟后反击，前锋努涅斯（Nunez）虽然把球送入网窝，但他越位在先。不过努涅斯还是在20分钟后取得进球，当时若塔（Jota）在禁区左侧转身射门，门将赫尔曼森（Hermansen）倒地扑球后，努涅斯从后小角度破门，让现场陷入欢腾。

努涅斯（左）为利物浦攻入第一球。（关俊威摄）

萨拉赫两献助攻

萨拉赫下来两度贡献助攻。他在第35分钟于禁区右侧轻传给18岁中场小将克拉克（Clark），让后者低射破门。这是克拉克的首个成年队进球。萨拉赫三分钟后送上高球，若塔以一个狮子甩头破门得分。

莱斯特后卫卡斯塔涅在丢失第三球后失落不已。（关俊威摄）

红军在半场结束后连换十人，另一位新援中场索博斯莱（Szoboszlai）登场后，险些重演热刺前锋凯恩（Kane）四年前在本地半场破门的场景。他第60分钟在中场断球后直接起脚，赫尔曼森艰难地用头把球挡出底线。

红军另一位17岁小将多阿克（Doak）四分钟后也收获他的成年队首球。索博斯莱开出角球，马蒂普（Matip）头球一蹭，多阿克在后点头球接力得手，锦上添花。

莱斯特主帅马雷斯卡（Maresca）赛后称赞利物浦是攻防转换最好的球队，也是全球最好的队。不过他说，莱斯特在前半小时按照他所要求的从后组织进攻，创造了几个明显的机会，他对球队整体的表现感到满意。

红军主帅克洛普也盛赞了球员们的表现。他说：“我们有很多美妙的时刻，我们还能做得更好，不过我觉得很好，这是个很棒的成绩，而且没有人受伤。

“比赛气氛很棒，尤其是比赛结束后我们绕场一圈时，感受真的很特别。我们现在经历了几次，但它还是很特别。对于这里的支持者所做的一切，谢谢你们。

萨拉赫赛后经过球迷手持的横幅时，露出笑容。横幅上写着“爱你的头发和胡须，但最爱你的进球”。（关俊威摄）

红军下来还将备战8月2日晚在同一个场地对垒德甲十连冠霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的比赛。拜仁同日傍晚抵达下榻的安达仕酒店，不过前锋马内（Mane）因为即将转会，没有随队前来，无缘在本地倒戈旧主利物浦。