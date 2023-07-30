取代美国成为泳坛霸主 澳洲13金闪耀福冈

澳洲在很多年前曾力压美国成为世界第一游泳王国，但他们之后有过一段不短的低迷期，这几年凭借莫莉、凯莉和阿里亚尔妮等女队的出色表现再度夺回“游泳霸主”美誉。

福冈游泳世界锦标赛在星期天（7月30日）正式落下帷幕，澳大利亚最终以13枚金牌成为游泳排行榜领头羊，美国只能以七枚金牌居次。

美国自2003年起每次都是获得最多金牌的泳队，2007年更是斩获了20枚金牌。他们上一次失去榜首之位还是2001年，当时以九金不敌澳洲的13金。去年，美国还在布达佩斯世锦赛以17枚金牌位列榜首。

从结果来看，美国失去第一名位置并不意外。在2021年东京奥运会时，澳洲在总金牌数就以九枚紧追美国的11枚，当时美国泳将德雷塞尔参与了其中五枚金牌。

这次在日本进行的世锦赛中，德雷塞尔没有出战，他主攻的男子50米和100米自由泳、100米蝶泳金牌都落在非美国泳将手中。

中国蛙王覃海洋包揽男子50米、100米和200米金牌。（新华社）

覃海洋和凯莉实现金牌套餐

在男子项目中，中国新“蛙王”覃海洋实现蛙泳金牌套餐，获得50米、100米和200米金牌，也在200米蛙泳缔造新世界纪录。法国新星马尔尚则连续缔造个人最佳成绩，在200米蝶泳、200米和400米混合泳都站上最高领奖台。不仅如此，他还在400米混合泳打破“菲鱼”菲尔普斯尘封20年的世界纪录。

有了马尔尚的出色表现，法国在总奖牌榜以四枚金牌排名第四，是八年来的最好成绩。

美国的七枚金牌中，有四枚是来自女子项目，长距离女王“核少女”凯蒂·莱德基在800米和1500米自由泳夺冠，贡献两金。不得不提的是，凯蒂在本届世锦赛收获她第16枚世锦赛金牌，在个人项目冠军数上超越了前辈菲尔普斯，成为历史第一人。

22岁的澳洲泳将凯莉也实现仰泳金牌套餐。（路透社）

澳洲主要的金牌来源是女子项目，年仅22岁的凯莉·麦基翁是本届世锦赛第二位实现金牌套餐的泳手，她在50米、100米和200米仰泳均夺冠。

澳洲女队在自由泳的优势尤其明显，尽管美国的凯蒂统治了长距离自由泳，但澳洲女将在100米、200米和400米自由泳凭借莫莉·奥卡拉汉和阿里亚尔妮·蒂特穆斯夺得金牌。她们还在女子4X100米自由泳和4X200米自由泳接力项目打破世界纪录，两项均以四秒左右的优势战胜美国夺冠。

一人撑起一国金牌数量

在最后一个比赛日，下个月将满30岁的瑞典名将萨拉·舍斯特伦延续半决赛打破世界纪录（23秒61）的绝佳状态，在女子50米自由泳率先触壁，以23秒62赢得冠军。这是萨拉本届世锦赛的第二枚金牌，也是整个瑞典队在本届世锦赛的所有游泳金牌。

瑞典名将萨拉继续统治女子50米自由泳和蝶泳项目。（法新社）

萨拉的巅峰时期保持很久，是名副其实的短距离自由泳和蝶泳女王，也是目前最多个人世界纪录保持者。

独自撑起一个国家金牌数量的还有突尼斯泳手哈夫纳维以及立陶宛女将鲁塔·美露泰。哈夫纳维在男子800米和1500米自由泳夺冠，鲁塔则在女子50米和100米蛙泳赢得冠军。

亚洲泳队里，中国队表现最佳，预计在9月主场举行的杭州亚运会将大放光彩，他们在游泳奖牌榜上以五金三银八铜排名第三。