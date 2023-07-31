不敌多特 滕哈格赛后指责曼联球员不够团结

（拉斯维加斯综合电）曼联（Man Utd）星期一（7月31日）在美国拉斯维加斯2比3不敌多特蒙德（Dortmund），以一场失利结束球队北美友谊赛。曼联主帅滕哈格（ten Hag）赛后对球员们的不配合感到不满，称球员们在下半场并没有很好地执行计划。

本场比赛也是曼联季前热身赛的最后一站，比赛进行到第24分钟，达洛特（Dalot）在禁区前沿远射破门，帮助曼联先拔头筹。随后，多特蒙德前锋马伦（Malen）在两分钟内梅开二度，帮助球队2比1反超比分。

易边再战，安东尼（Antony）在禁区内抢射破门，曼联2比2扳平比分。但随后曼联后场传球失误，万·比萨卡（Wan Bissaka）的传球被断，多特蒙德打出反击，罗伊斯（Reus）助攻穆科科（Moukoko）建功，最终多特蒙德3比2取胜。

滕哈格赛后说：“（比赛）分为两个部分，第一个小时很好，大家以一个团队在作战，充满活力，也给对手施加了压力，所以看到这真的很愉快。

“但最后半个小时，表现很糟糕。他们（球员）完全不遵守作战计划，无论是在逼抢还是组织进攻方面，都没有执行要求。他们在球场上就像是11个单独的个体。”

多特蒙德主帅泰尔齐奇（Terzic）赛后形容，这是一场非常激烈的比赛，且双方都有很多进球机会。“尤其是在上半场，曼联在中路的组织配合非常出色，如果不封堵中路，真的很难阻止他们。”

曼联接下来将回到老特拉福德，在8月5日与法甲球会朗斯（Lens）进行友谊赛。多特蒙德将继续留在美国，为8月3日与切尔西（Chelsea）的友谊赛做准备。