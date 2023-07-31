奥迪新车发布会 拜仁三将为出席者签名站足半小时

首次代表拜仁前来新加坡参加季前友谊赛的德国籍翼锋萨内、加拿大籍边卫戴维斯和瑞士籍门将索默在星期一（7月31日）出席奥迪活动时，耐心为球迷签名及与他们合照。

在星期天（7月30日）下午风尘仆仆从东京飞抵新加坡后，德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的三名猛将——翼锋萨内（Sane）、边卫戴维斯（Davies）及门将索默（Sommer）星期一（31日）下午出席了拜仁长期合作伙伴奥迪（Audi）在其位于亚历山大路展示厅举行的新车发布会私人活动，为在场的百多名出席者签名及合影站足半小时。

尽管不算是真正的球迷见面会，但大家都有备而来，一些身穿拜仁球衣，一些则带着拜仁足球、围巾、旗帜和卡片等来索取球员的签名。

一位名为布伦达（音译）的澳大利亚籍妈妈就一人带着三个儿子前来出席活动。她说大儿子伊森（音译，10岁）是拜仁球迷，丈夫星期三（8月2日）会带他和二儿子佐丹（音译，八岁）到国家体育场观看拜仁大战英超球队“红军”利物浦（Liverpool）的比赛。

两名儿子分别带了皮球和卡片，向球员们索取签名。

以轮椅代步的方睿（18岁，学生）也在父亲的陪同下出席了活动。当被问及是不是很喜欢拜仁时，他有点不好意思地说：“其实我最喜欢的球队是曼联（Man Utd），其次才是拜仁。”

至于最喜欢的拜仁球员，他则回答是队长诺伊尔（Neuer），但这名传奇门将因为在去年卡塔尔世界杯后滑雪重伤，避战至今。

新加坡是拜仁今夏亚洲行的第二站，也是最后一站。他们在来到新加坡前，在东京踢了两场友谊赛，第一场与前帅瓜迪奥拉（Guardiola）率领的近三季英超冠军曼市（Man City）交手，最终吃下1比2的败仗；第二场则凭后卫斯坦尼希奇（Stanisic）的全场唯一进球，以1比0险胜上季日甲联赛亚军川崎前锋（Kawasaki Frontale）。

虽然利物浦和拜仁已有四年没有交手，但利物浦主帅克洛普（Klopp）和拜仁现任主帅图赫尔（Tuchel）缘分匪浅。两人不仅都是德国人，还先后执教过德甲球队美因茨（Mainz）和多特蒙德（Dortmund）。图赫尔更在2021年至2022年执教“蓝军”切尔西（Chelsea）时，直接与克洛普杠上。

这是拜仁在时隔六年后重返狮城，萨内（右）、戴维斯（左）和索默都是第一次随队前来。三人在星期一（7月31日）下午一同出席了奥迪新车发布会的活动。（陈斌勤摄）

拜仁时隔六年重返狮城

这是拜仁时隔六年后重返狮城，萨内、戴维斯和索默都是第一次随队前来。

事实上，现年34岁的索默是在诺伊尔重伤后，于今年初才离开效力了八年多的德甲球队门兴格拉德巴赫（Monchengladbach），转投拜仁怀抱。

虽然是第一次效力欧洲顶尖球会，但索默的表现没有令人失望，在诺伊尔的缺席下助拜仁实现德甲11连冠，但这名瑞士国门坦言，上赛季真的很艰难。

的确，要不是多特蒙德在上季德甲末轮栽跟头，拜仁恐怕无法凭净胜球优势成功卫冕。

拜仁2017年在意大利名帅安切洛蒂（Ancelotti）的带领下，前来新加坡参加国际冠军杯，当时他们在3比2战胜切尔西后，0比2不敌意甲球队国际米兰（Inter Milan）。

此趟新加坡行，拜仁只会在星期三于国家体育场对阵利物浦，之后就会回到德国与摩纳哥（Monaco）进行最后一场友谊赛。

新赛季德甲联赛还有两个多星期开战，但拜仁在那之前将先与莱比锡（Leipzig）在德国超级杯赛中一较高下。