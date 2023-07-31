女足世界杯：日本小组赛全胜出线 16强对战挪威

（奥克兰综合电）贵为女足世界杯前冠军的日本星期一（7月31日）在C组最后一轮比赛中，四球血洗西班牙，以正盟位置晋级16强。

在新西兰和澳大利亚联合举办的2023年女足世界杯赛中，日本在小组赛三战全胜，进11球的同时保持零失球，零红卡和零黄卡，实力超群。此役面对之前同样获得二连胜的西班牙，双方竞争的是盟主之位。

根据淘汰赛规则，C组正盟将在下一轮对阵A组第二的挪威，副盟将和瑞士一较高下。

宫泽日向在这场比赛中梅开二度，植木理子和田中美南各下一城。西班牙全程突破不了日本的防守，尽管射门次数比对手多，但都无功而返。

西班牙主帅比尔达坦言，这场失利让人十分难受。（路透社）

执教西班牙女足国家队八年的主帅比尔达（Vilda）直言，这场失利非常伤人。“这场失利真的让人很心痛。这是我执教国家队以来遭遇的最惨重失败，球员们也受到这次失利的影响。”

比尔达承认，尽管西班牙掌控整场比赛的控球权，但根本突破不了日本的防线。根据统计，西班牙传球898次，日本只有267次，但后者在关键时刻表现得非常果断。

比尔达继续说：“我们一直想取得进球，但今天没能做到这一点。希望在下一场比赛中，同样的事不会重演。”

日本女足的实力堪称亚洲断层，她们分别在2011年和2015年世界杯斩获一冠一亚佳绩。

澳洲四球击退加拿大

在B组小组赛中，加拿大眼睁睁看着晋级的曙光被扑灭，在对垒主场作战的澳洲完全处于挨打的份，后者以4比0横扫加拿大以正盟晋级。

澳洲前锋海莉·拉索（Hayley Raso）独进两球，助球队拉开比分优势，队友玛丽·福勒（Mary Fowler）和史蒂芬妮·凯特莉（Stephanie Catley）也陆续建功。

澳洲在第二轮小组赛不敌尼日利亚，但战胜了爱尔兰和加拿大，因此以六分位列小组榜首。尼日利亚在最后一轮比赛中遭爱尔兰闷和，0比0结束比赛，以五分排名第二。

澳洲和尼日利亚接下来的对手将来自D组，目前这组还未决出胜负。英格兰将在星期二（8月1日）对垒中国，丹麦则迎战海地。目前英格兰以六分暂居榜首，中国和丹麦均获得三分。