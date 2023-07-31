珊蒂柏林站夺冠 本周前往瑞典继续征战

新加坡田径“女飞人”珊蒂在本地时间星期一（7月31日）凌晨，力压欧锦赛冠军得主吉娜·吕肯肯佩尔，赢得冠军。

这场名为夏洛腾堡仲夏夜赛（midsommar-charlottenburger-mittsommernacht）的比赛在德国柏林进行，参赛选手大多数是德国人。珊蒂在200米跑决赛中跑出23秒32，摘下冠军。

来自德国的2022年欧锦赛100米跑金牌得主吉娜跑出23秒41，排名第二。同样也是德国选手的艾莉卡·施密特则以24秒00位居第三。

珊蒂是我国女子100米和200米全国纪录保持者，她在今年5月的柬埔寨东南亚运动会缔造个人200米最佳成绩（22秒69），之后还在亚锦赛以22秒70赢得金牌。目前珊蒂在100米和200米的世界排名，分别是第48和第25位。

珊蒂接受《联合早报》采访时说，她非常满意这场比赛的成绩。“比赛条件不是很好，但很高兴能在8月的世锦赛前在欧洲进行另一场比赛。我希望在这些比赛中尽可能获得更多的经验，不仅为世锦赛作准备，还有接下来的亚运会，我感到非常兴奋！”

在布达佩斯世界田径锦标赛开始前，珊蒂会先在欧洲参加三站比赛，柏林站结束后，她8月5日将参加瑞典马尔默的Folksam大奖赛，四天后前往丹麦哥本哈根角逐。

2023年田径世锦赛将于8月19日至27日进行，选手们可通过达标入围成绩或世界排名两种方式获得参赛资格。女子100米和200米的达标时间分别是11秒08和22秒60，尽管珊蒂目前的成绩还未达到，但她之后应能凭借世界排名和亚锦赛冠军头衔取得参赛权。

每个国家和地区的代表队，最多可派三名获得资格的运动员参加同一个项目的比赛。

据了解，通过世界排名或地区冠军取得世锦赛参赛资格的最终名单，将于星期三（8月2日）公布。