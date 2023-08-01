吴易昺征战华盛顿站昏倒被迫退赛

（华盛顿综合电）中国男子网球员吴易昺在ATP500级别的华盛顿公开赛第一轮，对垒日本球员绵贯阳介时因身体不适无法继续被迫退赛。这是吴易昺近期第二次在赛场上发生身体事故，在今年的温布登网球锦标赛他也因为生病要求医疗暂停。

在星期二（8月1日）上午的比赛中，吴易昺迎战世界排名第99位的绵贯阳介占据场上优势，首盘轻松连破带保，取得4比1的领先优势。

不过，23岁的吴易昺回到休息区域后突然晕倒。他走回座位时没站稳直接向前瘫倒在椅子上，球童、裁判、日本对手绵贯阳介都过来帮忙。在旁人的帮助下吴易昺站起来并慢慢走到球场上，之后在搀扶下离场。

赛事主办当局后来的声明稿称，吴易昺因生病作出退赛选择。

这是吴易昺短时间内第二次在比赛中出现昏厥的情况，他在上个月的温网对阵美国球员蒂亚弗时疑似呼吸出现问题，他在第二盘呼吸不畅和心跳过速，叫了医疗暂停。当时吴易昺没有退赛，蒂亚弗最终以3比0获胜。不过，吴易昺后来因身体原因退出了与张之臻搭档的男双赛事。

吴易昺上周也参加了在亚特兰大举行的比赛，他在首轮击败法国球员莫特后，在次轮不敌最终的冠军、世界排名第九的弗里茨。

吴易昺目前世界排名第90位，是中国男网历史上首位赢得ATP巡回赛冠军的球员，今年5月时世界排名还一度达到第54位，缔造个人最佳成绩。目前，中国男单排名最高的是张之臻（第53位）。