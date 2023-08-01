告别利物浦前往沙特 法比尼奥与伊蒂哈德签约三年

（利雅得法新电）巴西中场法比尼奥（Fabinho）星期一（7月31日）正式离开英超球会“红军”利物浦（Liverpool），与沙特阿拉伯联赛球会伊蒂哈德（Al-Ittihad）签订三年合约。

在伊蒂哈德提出4000万英镑（约5860万新元）的报价后，法比尼奥这名29岁中场没有随红军到德国与新加坡进行季前热身赛。

除了法比尼奥，伊蒂哈德在这个转会窗口也罗致了法国前锋本泽马（Benzema）与法国中场坎泰（Kante）这两名欧洲球星。

法比尼奥是在2018年从法甲球队摩纳哥（Monaco）加盟利物浦，期间为红军出战219场大小战役，赢过欧冠、英超、英格兰足总杯、英格兰联赛杯与球会世界杯冠军，几乎是赢得了所有大赛奖杯。

法比尼奥在推特上说：“今天我离开家了。我穿上这套球衣已有五年，一直都是无比的光荣与喜悦。”

“打从我来到利物浦的第一天，我就得到所有人的拥护。在这五年时间，作为一名球员，一个男人，我都得到成长，穿着这套球衣我实现了自己的梦想，赢得了球员们所能梦想的所有奖杯。”

法比尼奥不是第一个加盟沙特球会的红军球员，上周队长亨德森（Henderson）也结束自己长达12年的红军生涯，加入了伊蒂法克（Al Ettifaq），追随到另一名红军前队长杰勒德（Gerrard）麾下。另一名巴西球员菲尔米诺（Firmino）也离开安菲尔德，加入阿赫利（Al-Ahli）。

此外，凯塔（Keita）、奥克斯拉德-张伯伦（Oxlade-Chamberlain）与米尔纳（Milner）也在上赛季结束后约满离队。